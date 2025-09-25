© Foto: Dall-EDer Banken-Riese Morgan Stanley ist der Ansicht, dass der Aktienmarkt seine Rallyes zu neuen Allzeithochs fortsetzen kann, sofern mehrere günstige Bedingungen eintreten.Chris Toomey, Managing Director im Bereich Private Wealth Management bei Morgan Stanley, erklärte, dass der Lockerungszyklus der Federal Reserve (Fed) Liquidität freisetzen dürfte, die den Aktienmarkt zu noch höheren Kursen treiben könnte. "Und was passiert, ist folgendes: Wenn die Zinsen zu sinken beginnen, befinden Sie sich in einer Situation, in der Ihre Unternehmen auch Aktienrückkäufe über günstigere Kredite finanzieren können. Die Kreditspreads liegen derzeit auf Allzeittiefs. Gleichzeitig sinkt die Nachfrage nach …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE