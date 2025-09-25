Die NEL ASA-Aktie zeigt in den letzten Handelstagen erste Erholungstendenzen, obwohl der Kurs in den vergangenen Monaten massiv eingebrochen ist. Die Hoffnung ruht auf geldpolitischen Impulsen aus den USA und einer verbesserten Stimmung im gesamten Wasserstoffmarkt.Geschäftseinbruch bei NEL ASA sorgt für Verunsicherung NEL ASA, ein Anbieter von Elektrolyseuren und Wasserstoffinfrastruktur, durchlebt eine schwierige Phase. Der Umsatz fiel im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
