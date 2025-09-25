Die 17. Ausgabe der Abu Dhabi Art, organisiert vom Ministerium für Kultur und Tourismus Abu Dhabi, findet vom 19. bis 23. November 2025 im Manarat Al Saadiyat statt. Im Rahmen ihres Engagements zur Förderung aufstrebender Talente hat die Messe die Teilnehmergruppe für Beyond Emerging Artists (BEA) 2025 bekannt gegeben: Alla Abdunabi, Salmah Almansoori und Maktoum Al Maktoum.

Issam Kourbaj, Courtesy Kettle's Yard, University of Cambridge (Photo: AETOSWire)

Ihre neuen Auftragsarbeiten werden von dem international renommierten Künstler Issam Kourbaj kuratiert, der sie bei der Entwicklung ihrer Werke, die von Al Ain, einem UNESCO-Weltkulturerbe, inspiriert sind, betreuen wird.

Kourbaj kommentierte: "Wie viele Kreative auf der ganzen Welt richten auch junge Künstler in der Region ihren Blick darauf, die Gegenwart zu erforschen und sich mit dringenden Themen unserer Zeit auseinanderzusetzen, sei es im Bereich Umwelt, Gesellschaft oder Geschichte. Ich freue mich sehr darauf, mit den ausgewählten Künstlern zusammenzuarbeiten und ihre visuelle Ausdruckskraft zu fördern, während sie ein Werk schaffen, das von Al Ain inspiriert ist, sowohl als Quelle als auch als Leinwand für neue Ideen."

Die Künstler arbeiten mit Installationen, Skulpturen und Erzählungen und bringen einzigartige Perspektiven ein: Abdunabi untersucht das Nachleben von Objekten, Almansoori reflektiert über verschwindende Räume und Erinnerung, und Al Maktoum konstruiert symbolische Welten, in denen er Glaubenssysteme und die menschliche Psyche hinterfragt.

Neben der Präsentation auf der Messe profitieren die BEA-Künstler von internationaler Bekanntheit durch Ausstellungen im Ausland. Im Rahmen dieser Initiative wurden Werke der BEA-Kohorte 2024 Fatma Al Ali, Dina Nazmi Khorchid und Simrin Mehra Agarwal in Hongkong präsentiert und werden dieses Jahr in London ausgestellt. Diese von HSBC gesponserten globalen Präsentationen erweitern die Reichweite und Wirkung des Programms.

Dyala Nusseibeh, Direktorin von Abu Dhabi Art, erklärte: "Die in diesem Jahr beauftragten BEA-Künstler beschäftigen sich mit Themen des kulturellen Erbes, halten schwer fassbare Geschichten der Vergangenheit fest, untersuchen unsere Beziehung zur Welt um uns herum und stellen sich durch ihre vielfältigen Praktiken mögliche Zukunftsszenarien vor. Der Umfang und die Ambitionen der in Produktion befindlichen Werke sind beeindruckend. Mit diesem Vorzeigeprogramm möchte Abu Dhabi Art den vielversprechendsten Künstlern aus unserer Region die Sichtbarkeit und Unterstützung bieten, die sie benötigen, um auf der internationalen Bühne erfolgreich zu sein. Die bevorstehende Ausstellung der 2024er-Kohorte in der Londoner Saatchi Gallery, unterstützt von Friends of Abu Dhabi Art und dem globalen Sponsor HSBC, unterstreicht die Bedeutung von Gemeinschaft und Partnerschaft für die Förderung junger Künstler.

