PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag durch die Bank nachgegeben. Zum Handelsende notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,36 Prozent tiefer bei 5.444,89 Punkten. Damit knüpfte er an seine verhaltene Vortagsentwicklung an.

Für den britischen FTSE 100, der am Mittwoch noch ein knappes Plus geschafft hatte, ging es um 0,39 Prozent auf 9.213,98 Punkte nach unten. Der vortags besonders schwache Schweizer SMI büßte weitere 0,86 Prozent auf 11.875,80 Punkte ein./gl/men

EU0009658145, FR0003500008, CH0009980894, GB0001383545