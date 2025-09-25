Wien wird Gesundheitsdrehscheibe - die PORR setzt auf Milliardenmarkt Medizin

Anzeige / Werbung

In Wien-Liesing, dem südlichsten Bezirk der Hauptstadt, entsteht in den kommenden drei Jahren ein Gesundheitszentrum der Superlative, nicht als staatliches Projekt, sondern als größtes privat finanziertes Gesundheitszentrum Österreichs. Dabei ist die PORR (ISIN: AT0000609607) beim Bau federführend. Das Unternehmen stemmt das Vorhaben im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft und knüpft damit an seine jahrzehntelange Erfahrung im Klinik- und Pflegebau an.

Gesundheitsimmobilien im Aufwind - die PORR nutzt Momentum

Der Markt für Gesundheitsimmobilien boomt. Getrieben vom demografischen Wandel und dem wachsenden Bedarf an wohnortnaher, ambulanter Versorgung verzeichnet dieses Segment eine bemerkenswerte Dynamik. Studien wie jene von Grand View Research erwarten für Europa zwischen 2025 und 2030 ein jährliches Wachstum von 8,7 Prozent. Auch in Deutschland ist Bewegung: Laut Cushman & Wakefield flossen allein im ersten Quartal 2025 rund 690 Millionen Euro in Gesundheitsimmobilien - ein Niveau, das zuletzt 2021 erreicht wurde.

Inmitten dieses Marktumfelds startet die PORR Group ihr ambitioniertes Großprojekt in Wien: das MIA Gesundheitszentrum in Liesing. Es ist nicht nur baulich ein Ausrufezeichen, sondern auch ein Statement im Hinblick auf die zukünftige Gesundheitsversorgung. Die PORR (ISIN: AT0000609607) positioniert sich damit an der Schnittstelle von Baukompetenz und gesellschaftlicher Entwicklung.

MIA Gesundheitszentrum: 5.000 Patienten pro Tag, 12 Stockwerke, 1 Konzept

Was in Liesing entsteht, ist kein gewöhnliches Ärztehaus. Das zwölfstöckige Gebäude, davon acht oberirdisch, soll täglich bis zu 5.000 Menschen medizinisch versorgen. Der Ansatz ist integrativ: Unter einem Dach arbeiten Fachärzte, Therapeuten und Anbieter präventiver Gesundheitsleistungen eng zusammen. Eine medizinische Fachrichtung wird nur einmal vertreten sein. Das verhindert Konkurrenz und fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit, mit dem Ziel, Patientinnen und Patienten ganzheitlich zu betreuen.

Dazu kommt ein gezieltes Aufenthaltsmanagement, das Abläufe und Wartezeiten optimiert. Ein weiterer Baustein: "soziale Verschreibungen", also Angebote für psychologische und soziale Unterstützung. Technologisch setzt das Zentrum auf eine KI-gestützte Standort-App. Sie erleichtert Terminvereinbarungen, optimiert die Wartezeitsteuerung und bietet damit Mehrwert für Besucherinnen und Besucher wie auch für das medizinische Personal.

PORR-Tochter hospitals formt ein Gesundheitsökosystem

Der Bauherr des Projekts ist die MZL Beteiligungs & Immobilienentwicklungs GmbH, an der die PORR beteiligt ist. Die strategische Entwicklung liegt bei der PORR Tochter hospitals Projektentwicklungsges. m.b.H., einer Spezialistin für Gesundheitsimmobilien. Sie kümmert sich um Marketing und Vertrieb. Ziel ist ein funktionierendes Gesundheitsökosystem mit klarer Ausrichtung auf Effizienz, Patientenzufriedenheit und moderne Versorgung.

Die Standortwahl spricht für sich: Das Zentrum liegt nahe dem Bahnhof Liesing, ist gut angebunden und bietet ausreichend Parkplätze. In Kombination mit einer zukunftsorientierten Gebäudestruktur schafft das MIA Gesundheitszentrum ein attraktives Umfeld für Patienten und medizinische Dienstleister.

Nachhaltigkeit als Teil der Gesundheitsstrategie

Neben Funktionalität setzt die PORR auch ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit. Das Gebäude soll eine Umweltzertifizierung erhalten, mit begrünten Fassaden, Dachgärten und Aufenthaltszonen für Mitarbeitende und Besucher. Office Urban-Gardening-Konzepte und Ruhezonen ergänzen den architektonischen Entwurf. Das verbessert nicht nur das Mikroklima, sondern erhöht auch die Aufenthaltsqualität.

Erfahrung trifft auf neue Wachstumsfelder

Die PORR AG nutzt das Projekt in Liesing, um ihr Profil im Gesundheitsbereich weiter zu schärfen. Krankenhäuser, Reha-Kliniken und Pflegeeinrichtungen gehören längst zum Repertoire des Unternehmens. Mit der Tochtergesellschaft hospitals betreibt die Gruppe bereits acht Reha-Kliniken in Österreich. Gleichzeitig ist man in Polen mit zahlreichen weiteren Gesundheitsprojekten aktiv.

