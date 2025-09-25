© Foto: adobe.stock.com

Der Druck im Öl-Kessel steigt unablässig. In einem Spannungsfeld aus preistreibenden und preisbelastenden Faktoren bewegt sich Brent Öl seitwärts. Die Dämme der Handelsspanne halten bzw. halten noch.Unfassbarer Druck im Kessel Der nächste Bewegungsimpuls könnte der entscheidende sein und dazu führen, dass sich der Druck, der sich in den letzten Wochen durch die Seitwärtsbewegung aufgestaut hat, entlädt und Bahn bricht. Die Frage ist nur: Für welche Richtung entscheidet sich der Ölpreis? Eine Frage, die sich bereits zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung zu Brent Öl an dieser Stelle stellte. Die Musik spielt im Rohstoffsektor gegenwärtig bei den Metallen. Vor allem die Goldpreisrallye …