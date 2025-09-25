Anzeige / Werbung

Micron Technology: KI-Boom treibt Aktie! Quartalszahlen & Prognose 2026

Micron Technology, 1978 in Boise (Idaho) gegründet, zählt heute zu den weltweit führenden Herstellern von Speicherchips und profitiert aktuell massiv vom KI-Trend. Mit Innovationen wie DRAM, 3D-NAND und High Bandwidth Memory hat sich das Unternehmen über Jahrzehnte an die Spitze der Branche gearbeitet. Die nun veröffentlichten Quartalszahlen zeigen eindrucksvoll, wie stark die Nachfrage nach Hochleistungsspeicher aus Rechenzentren und KI-Anwendungen das Geschäft antreibt - Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen deutlich.

Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob der aktuelle Aufschwung nachhaltig ist und wie die Aktie in den kommenden Monaten performen könnte. Neben den starken Fundamentaldaten werfen wir deshalb auch einen Blick auf die Prognose für 2026 sowie das aktuelle Chartbild. Dabei nutzen wir das Freestoxx-Tool, um die charttechnische Situation einzuordnen und Chancen wie Risiken für Investoren aufzuzeigen.

