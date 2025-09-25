Frankfurt am Main (ots) -Die Frankfurter SaaS-Plattform Onepage launcht mit Onepage AI eine neue Lösung, die voll editierbare Websites in unter 60 Sekunden erstellt.Onepage (http://onepage.io), die führende No-Code und KI-Plattform aus Frankfurt, stellt mit Onepage AI ein wegweisendes Feature vor: Nutzer:innen erstellen voll funktionsfähige Websites, Landingpages und Funnels in unter einer Minute allein durch die Eingabe eines Text-Prompts.Das Besondere: Als erstes Unternehmen im Markt gelingt Onepage AI die leistungsstarke Verbindung aus KI und No-Code. Damit definiert Onepage die Zukunft der Web-Erstellung neu und vereint künstliche Intelligenz mit maximaler Nutzerkontrolle."Onepage AI ist für alle, die ohne Umwege digitale Wirkung erzielen wollen", erklärt Mitgründer und CEO Marcel Knopf. "Unsere Vision ist klar: ein intelligentes System, das Websites nicht nur schön, sondern erfolgreich macht. Kein Frust mit Templates, kein Warten auf Entwickler. Sondern: 60 Sekunden, ein Prompt, volle Kontrolle."KI trifft No-CodeAnders als herkömmliche Tools generiert Onepage AI nicht bloß Codefragmente oder Baukastenvorlagen, sondern erstellt direkt im No-Code-Editor voll editierbare Seiten, die sofort live geschaltet werden können. Für fortgeschrittene Nutzer:innen steht ein AI-unterstütztes Coding-Modul zur Verfügung, mit dem sich Animationen, Widgets oder individuelle Features realisieren lassen.Kernfunktionen von Onepage AI:- Website- und Funnel-Erstellung per Prompt: in Sekunden zur funktionsfähigen Seite- No-Code und AI-Coding: Wahlfreiheit für jede Erfahrungsstufe- AI-Vorschläge und Updates: Texte, Visuals und Layouts auf Knopfdruck neu denken- Mehrsprachigkeit inklusive: Komplette Seiten per Klick übersetzen- Conversion-Fokus: Optimierte Funnel-Strukturen für Leads und ErgebnissePositive KI-Perspektive: Empowerment statt ErsetzungWährend öffentliche KI-Debatten häufig Ängste und Risiken betonen, geht Onepage bewusst einen anderen Weg: Die Plattform stellt die Chancen der Technologie in den Mittelpunkt, für mehr digitale Souveränität, kreative Selbstverwirklichung und unternehmerisches Wachstum."KI darf kein Blackbox-Thema bleiben. Unser Ziel mit Onepage AI ist es, Menschen zu befähigen, nicht zu ersetzen", so Knopf weiter. "Wir wollen zeigen, dass Technologie kein Frontalangriff auf Kreativität ist, sondern ein Werkzeug für mehr Selbstbestimmung, Sichtbarkeit und unternehmerischen Mut."AI made in GermanyAls europäisches Tech-Unternehmen setzt Onepage auf volle DSGVO-Konformität, transparente Datennutzung und ein user-first Designprinzip. Der Launch von Onepage AI markiert den nächsten Schritt auf dem Weg, Onepage als Standardlösung für effizientes Webbuilding und digitales Marketing zu etablieren, besonders für Agenturen, KMUs, Creator:innen und Start-ups.Mit Onepage AI beschleunigt das Unternehmen nicht nur Website-Erstellung, sondern macht sie einfacher, leistungsfähiger und zugänglicher als je zuvor.Bild- und Videomaterial finden Sie hier: LINK (https://we.tl/t-RRTDNnyRAf)Über Onepage.io (http://onepage.io)Onepage.io ist die führende No-Code- und KI-gestützte SaaS-Plattform für die Erstellung leistungsstarker Websites, Landingpages und Funnels - ganz ohne Programmierkenntnisse. Seit der Gründung 2018 durch Marcel Knopf (CEO) und Nikita Makukhin (CPO) in Frankfurt am Main, hat sich Onepage zu einem der am schnellsten wachsenden Tech-Unternehmen Europas entwickelt.Die Plattform ersetzt klassische Webentwicklung durch ein skalierbares, automatisiertes System mit intuitivem Drag-and-Drop-Editor, über 200 hochwertigen conversionoptimierten Templates sowie integrierten Tools für CRM und eigener DSGVO-Cookie-Content-Lösung. Unternehmen erstellen in wenigen Minuten professionelle Seiten - schnell, ressourcenschonend und mit messbarem Performance-Boost.Mit einem starken strategischen Fokus auf KI treibt Onepage (http://onepage.io) die Automatisierung digitaler Marketing- und Vertriebsprozesse voran - an der Schnittstelle von No-Code, SaaS und generativer KI. Über 14.000 zahlende Kund:innen und rund 250.000 Nutz:innen vertrauen auf Onepage - darunter tausende Agenturen, die die Plattform für ihre Kundenprojekte einsetzen.Das unabhängige, internationale Team zählt aktuell 35 Mitarbeitende - mit dynamischem Wachstum auf rund 40 in Kürze. Das Unternehmen agiert ohne externe Finanzierung und bleibt dabei in kontinuierlichem Dialog mit Kund:innen und Markt.Mehr erfahren: www.onepage.ioPressekontakt:PIABO Communicationsonepage@piabo.netOriginal-Content von: Onepage GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177401/6125575