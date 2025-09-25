Der DAX steht von verschiedenen Seiten unter Druck, zuletzt stellten vor allem schwache Wirtschaftsdaten eine Belastung dar. Auch die Entwicklung des Euro-Dollarkurses ist in diesem Jahr kritisch, hier gibt es aber vorerst eine leichte Entwarnung. Die Hoffnung auf eine dynamische Erholung der deutschen Wirtschaft scheint sich auch 2025 nicht zu erfüllen, da sich wichtige Frühindikatoren wie der IFO-Index und der Einkaufsmanagerindex für die Industrie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Aktien-Global.de