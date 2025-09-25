© Foto: OpenAIBlackBerry hat am Donnerstag seine Umsatzprognose für 2026 angehoben und setzt dabei auf eine starke Nachfrage nach seiner Cybersicherheitssoftware. Da die rasante Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz neue Wege für Cyberangriffe eröffnet und die Zahlen zunehmen, investieren Unternehmen verstärkt in Software von Cybersicherheitsunternehmen wie BlackBerry, um ihre digitale Infrastruktur zu schützen. Die in den USA notierten Aktien des Unternehmens stiegen nach Bekanntgabe der Ergebnisse im vorbörslichen Handel um etwa 2 Prozent. BlackBerry erhöhte seine Jahresumsatzprognose auf 519 bis 541 Millionen US-Dollar, verglichen mit der vorherigen Erwartung von 508 bis 538 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen ...
