Rapid Medical, ein führender Entwickler von aktiven endovaskulären Geräten, gab heute die Ernennung von Nir Nimrodi zum Mitglied seines Vorstands bekannt. Herr Nimrodi verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in Führungspositionen in der Biotechnologie- und Life-Sciences-Branche weltweit und hat umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen strategisches Wachstum, Kommerzialisierung und M&A für einflussreiche Unternehmen im Gesundheitswesen.

"Es ist mir eine Ehre, dem Vorstand von Rapid Medical beizutreten und zur Mission des Unternehmens, neurovaskuläre Interventionen voranzutreiben, beizutragen", erklärte Nir Nimrodi. "Das innovative Portfolio von Rapid verändert die Patientenversorgung bei der Behandlung von Schlaganfällen und Aneurysmen, und ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen."

Mit einer Karriere in Führungspositionen bei Unternehmen wie Accellix, Intrexon, Life Technologies und Proneuron Biotechnologies hat Nimrodi kontinuierlich Innovationen und Wachstum in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens vorangetrieben. Derzeit ist er als Operating Partner bei ARCHIMED tätig, einer führenden Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt im Gesundheitswesen, und sitzt in mehreren Vorständen im Bereich Biotechnologie und Biowissenschaften.

"Wir freuen uns sehr, Nir im Vorstand von Rapid Medical willkommen zu heißen", erklärte Shimon Eckhouse, Ph.D., Vorstandsvorsitzender. "Seine nachgewiesene Fähigkeit, Gesundheitsunternehmen bei ihrer Expansion und Wertschöpfung zu unterstützen, wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir die weltweite Einführung unserer bahnbrechenden neurovaskulären Technologien vorantreiben."

Über Rapid Medical

Rapid Medical erweitert die Möglichkeiten der neurovaskulären Behandlung durch die Entwicklung fortschrittlicher interventioneller Geräte zur Behandlung von ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen. Die Produkte von Rapid Medical werden mit Hilfe von patentrechtlich geschützten Fertigungstechniken hergestellt und sind aus der Ferne einstellbar und vollständig sichtbar. Dies ermöglicht es Ärzten, in Echtzeit auf die Anatomie zu reagieren und den Ansatz auf jeden Patienten zuzuschneiden, um bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen. TIGERTRIEVER 13, 17 und 21, COMANECI, COLUMBUS/ DRIVEWIRE 14 und DRIVEWIRE 24 sind CE-gekennzeichnet und von der FDA zugelassen. TIGERTRIEVER XL 25 sind ebenfalls CE-gekennzeichnet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.rapid-medical.com.

Contacts:

Ronen Eckhouse

+972-72-2503331

ronen@rapid-medical.com