Beinhaltet Technologien und Dienstleistung zur Fertigstellung von bis zu 35 Ultra-Deepwater-Brunnen

Elektrokomponenten für Echtzeit-Überwachung zur Sicherstellung der optimalen Produktion

Das globale Technologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) hat heute einen wichtigen Vertrag mit Petrobras (NYSE: PBR) bekannt gegeben. Gegenstand sind Dienstleistungen und Technologie für bis zu 35 Ultra-Deepwater-Brunnen im strategisch bedeutenden Santos Basin.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250924064752/de/

As part of its project scope, SLB will deploy advanced electric completions technologies and digital solutions that deliver precise, real-time production intelligence and improved reservoir management to optimally produce these valuable and hard-to-access resources.

Die Brunnen, Teil der zweiten Entwicklungsphase der Felder Atapu und Sépia, zielen auf große Öl- und Gasvorkommen neben dicken Salzschichten. Sie befinden sich bis zu 2.000 Meter unter der Meeresoberfläche.

Ein Teil des Auftrags von SLB besteht in der Bereitstellung von modernen Elektrokomponenten und Digitallösungen, die eine präzise Überwachung der Produktion in Echtzeit ermöglichen, und das Management des Reservoirs erleichtern. So wird es möglich, diese wertvollen, aber unzugänglichen Ressourcen sicher zu bergen.

"So kann Petrobras das System besser nutzen und die Leistung in diesen Feldern zuverlässig steigern. Das kommt der sicheren Energieversorgung und dem Wirtschaftswachstum in Brasilien zugute," sagte Paul Sims, President of Production Systems, SLB.

Die Arbeiten sollen Mitte 2026 beginnen. Zum Einsatz kommen modernste Dienstleistungen und Technologie von SLB, wie zum Beispiel SLB's Electris Kontrollventile für Intervalle mit hoher Durchflussrate. Sie verbessern die Überwachung von geologisch komplexen Brunnen.

Diese Arbeiten folgen einem anderen Großauftrag für das SLB OneSubsea Joint Venture von Petrobras für die Felder Atapu and Sépia aus dem Jahr 2024, der standardisierte Unter-Wasser-Produktionssysteme für die Vorsalzschicht beinhaltet.

Der Vertrag wurde im Rahmen einer Ausschreibung erteilt.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "Potenzial", "projiziert" und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250924064752/de/

Contacts:

Medien:

Josh Byerly SVP of Global Communications

Moira Duff Director of External Communications

SLB

Tel: +1 (713) 375-3407

media@slb.com

Investoren:

James R. McDonald SVP of Investor Relations Industry Affairs

Joy V. Domingo Director of Investor Relations

SLB

Tel: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com