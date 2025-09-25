© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig

Die Märkte haben sich in den letzten Monaten gut entwickelt, aber Analysten sind sich einig: Sie sind noch nicht "perfekt bewertet". Deutsche-Bank-Makro-Analyst Henry Allen sieht dafür 5 Gründe.Trotz der jüngsten Kursgewinne gibt es nach wie vor zahlreiche Risiken, die den Markt belasten könnten. Henry Allen, Analyst bei der Deutschen Bank, zeigt in seiner Analyse, warum die Vorstellung, dass die Märkte "perfekt bewertet", also alles Positive bereits eingepreist sei, nicht zutrifft. Hier sind die fünf wichtigsten Gründe. 1. Goldpreise auf Rekordniveau: Ein Zeichen der Unsicherheit Gold hat in den letzten Monaten neue Höchststände erreicht, selbst in realen Begriffen. Historisch gesehen ist …