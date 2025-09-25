© Foto: DALL-E

Der ungarische Forint hat in diesem Jahr die besten Zuwächse gegenüber dem US-Dollar und Euro hingelegt. Experten sehen weiteres Aufwärtspotenzial und raten zu einem Short auf den US-Dollar und Euro.Der ungarische Forint lässt 2025 alle anderen Währungen alt aussehen - und das in einem Jahr, das von globalen Unsicherheiten geprägt ist. Seit Jahresbeginn hat die Devise die beste Performance gegenüber dem US-Dollar erzielt und auch zum Euro kräftig zugelegt. Zum Greenback ist die ungarische Währung in der Spitze um mehr als 20 Prozent gestiegen. Das ist mehr als jede andere der 31 wichtigsten Währungen, die von Bloomberg verfolgt werden, mit Ausnahme des Rubels, der seit dem Einmarsch …