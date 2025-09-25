Die Talfahrt für die Minen-Aktie geht weiter: Die Aktie von Freeport-McMoRan verliert am Donnerstag erneut. Nach dem schweren Unfall in der Grasberg-Mine in Indonesien bleibt der Druck hoch. Zwei Arbeiter kamen ums Leben, fünf werden noch vermisst. Rund 800.000 Tonnen Schlamm haben die Stollen geflutet. Die Produktion steht still.Die Konsequenzen sind gravierend. Freeport musste höhere Lieferverpflichtungen aussetzen und rief "force majeure" aus. Kupfer sprang auf den höchsten Stand seit über einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
