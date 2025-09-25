Gold Fields Limited (ISIN: ZAE000018123) und Northern Star Resources Limited (ISIN: AU000000NST8) sind aktuell in aller Munde. Warum? Es deutet sich ein großer Schritt im internationalen Goldsektor an. Ein milliardenschweres Aktienpaket sorgt derzeit für Bewegung zwischen dem südafrikanischen Produzenten Gold Fields und dem australischen Branchenriesen Northern Star Resources. Noch sind nicht alle Details bekannt, doch die Dimensionen des möglichen Geschäfts lassen Anleger und Marktbeobachter aufhorchen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Gold Magazin