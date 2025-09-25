© Foto: CFOTO - CFOTOPony AI plant bis 2028 1.000 Robotaxis im Nahen Osten einzusetzen. Dubai und andere Märkte setzen auf autonomes Fahren und die Konkurrenz wächst rasant.Kürzlich erklärte Finanzchef Leo Haojun Wang, dass Pony AI dank wachsender Flotte und sinkender Kosten erwartet, bereits Ende 2025 oder Anfang 2026 die Gewinnschwelle zu erreichen. Nun hat der chinesische Anbieter autonomer Fahrdienste angekündigt, seine internationale Expansion voranzutreiben und den Blick auf den Nahen Osten zu richten. Bis 2028 will das an der Nasdaq notierte Unternehmen 1.000 Robotaxis in der Region einsetzen. "Wir hoffen, bis 2028 eintausend Fahrzeuge im Nahen Osten auf die Straße zu bringen", erklärte Ann Yu Shi, …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE