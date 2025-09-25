Dogecoin-Kurs-Prognose: Memecoin-Panik sorgt für hohe Verluste

Hohe Verluste musste die Dogecoin-Investoren erleiden, nachdem es anstelle zu einem Bullenmarkt zu einer steilen Korrektur gekommen ist. Was dieser zugrunde liegt und in der nächsten Zeit zu erwarten ist, erfahren Sie jetzt in der Dogecoin-Kurs-Prognose.

Dogecoin-Kurs erleidet deshalb herbe Verluste

Nachdem sich die ETF-Nettozuflüsse bei Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum bereits in seit Mitte August verlangsamt hatten, signalisierten die ausbleibenden Käufer bereits eine Abkühlung. Zeitgleich kam es trotz des zu Beginn besten Septembers für Bitcoin in der Geschichte zu einer Entkoppelung von den steigenden Aktienmärkten.

Während Gold als Safe Haven gekauft wurde und neue Allzeithochs verzeichnet hat, schwächeln seit Dienstag auch die US-Aktien. Somit kommt noch ein weiterer Belastungsfaktor für die zyklischen Vermögenswerte wie die Kryptowährungen und vor allem die Memecoins hinzu. Daher hat DOGE allein über die vergangenen 7 Tage 19,80 % seines Wertes verloren.

Dogecoin-Chart | Quelle: Tradingview

Zurückzuführen war dies auf die Äußerungen des US-Notenbankvorsitzenden Jerome Powell. Denn dieser sagte, dass sich die Fed in einer schwierigen Situation befinde und warnte vor den hohen Bewertungen der Märkte. Somit wurden die Anleger über die künftige Geldpolitik zunehmend verunsichert, was sich auch an den mitunter höchsten BTC-Liquidationen im Umfang von 1,65 Mrd. USD gezeigt hat.

Heute sind die Arbeitsmarktdaten, das BIP und die Aufträge für langfristige Güter besser als erwartet ausgefallen. Zeitgleich ist die Inflation mit der PCE-Kernrate von 2,60 % deutlich niedriger als die vorherigen 3,50 % gewesen, jedoch etwas höher als die prognostizierten 2,50 %. Obwohl es ein hoher Rückgang war, lag er dennoch leicht über den Erwartungen, was bärisch ist. Seitdem hat sich die Chance für 25 Basispunkte im Oktober in den USA um 10 % auf 83 % verringert.

Dogecoin-Kurs-Prognose für 2025

Bitcoin befindet sich nun an dem 61,8er-Fibonacci-Level, welches bei einem Unterstreiten im kurzfristigen Rahmen auch noch mal zusätzlichen Druck auf Dogecoin ausüben kann, während BTC derzeit schon wieder gegenüber Ethereum und den Altcoins als Safe Haven im Risk-Off-Umfeld an Wert gewinnt. Ebenso ist das Sentiment inzwischen mit 43 in der Angstzone.

Zuletzt hat der RSI von DOGE den vertikalen Widerstand unterschritten und ist in die bärische Zone gefallen. Zudem befindet sich der DOGE-Kurs jetzt unter der wichtigen Unterstützungslinie bei rund 0,22891 USD. Sollte der Tagesschlusskurs darunter liegen, ist mit einem weiteren Abwärtsdruck zu rechnen. Technisch deutet vieles derzeit auf Verkaufen hin. Ebenso hat der Mindshare der Memecoins über 12 Monate von 20 % auf 3 % abgenommen.

memecoins mindshare over the last 12 months



down from 20% - 3%



rip pic.twitter.com/HoDpQ2PE2i - nairolf (@0xNairolf) September 25, 2025

Tendenziell ist Dogecoin saisonal betrachtet bis Mitte Oktober in einer Seitwärtsphase verlaufen und dann erst wieder gestiegen, wobei die höchsten Gewinne meist erst im November gesehen wurden. Ein ähnliches Bild könnte sich auch dieses Mal ergeben, während die Liquidität der expandierenden globalen Geldmenge M2 zunehmend in die Wirtschaft und den Krypto-Markt strömt.

Vorerst würden wir uns in der nächsten Zeit auf Verluste bis auf 0,21418 USD und sogar 0,15944 USD einstellen, bevor der Bullenmarkt wieder Mitte Oktober aufgenommen werden kann. Durchschnittlich gehen die Analysten bis Jahresende von einem Dogecoin-Kurs von 0,30075 USD aus.

Maxi Doge bietet nun die attraktivere Chance

Dogecoin dürfte zumindest bis Mitte Oktober vorerst höhere Verluste erleiden. Daher entscheiden sich indessen auch immer mehr für den Vorverkauf von Maxi Doge, der bis zur Markteinführung einen Schutz gegenüber Kursverlusten und gleichzeitig die ersten Buchgewinne durch schrittweise Preiserhöhungen und Staking-Zinsen von dynamischen 134 % pro Jahr ermöglicht.

Darüber hinaus werden die Investoren von seinem besonderen Narrativ begeistert. Denn das Projekt beabsichtigt mit einem außergewöhnlichen Konzept schnell zu dem wertvollsten Memecoin aufzusteigen. Dies soll vorwiegend mithilfe der Futures mit einem Hebel von 1.000x erreicht werden.

Durch diese werden die Kleinanleger zu Walen, was nicht nur dem MAXI-Coin schnell astronomische Marktkapitalisierungen, sondern auch den Anlegern eine höhere Renditechance ermöglicht. So entspricht ein Kursanstieg von 1 % bereits 1.000 %, sodass schneller Millionäre entstehen können, wenn sie dafür ein höheres Risiko in Kauf nehmen.

Zur Steigerung der Moral wurde der Maxi Fund erfunden, der die Gemeinschaft mit dem MAXI-Coin belohnt und auf diese Weise die Pump-Dynamik verstärkt. Zeitgleich soll der Staking-Mechanismus das Angebot binden und somit für einen verringerten Verkaufsdruck und höhere Kurse sorgen.

Maxi Doge steuert mit seinem Presale bereits auf die Marke von 2,5 Mio. USD zu, die schon bald erreicht sein dürfte. Noch für die nächsten 29 Stunden kann der MAXI-Coin über den Presale für den derzeitigen Preis von 0,000259 USD gekauft werden. Dann findet mit dem Beginn der nächsten Vorverkaufsrunde eine weitere Preiserhöhung statt.

