Kasachstan führt Evo-Stablecoin in Partnerschaft mit Solana und Mastercard ein

Die Nationalbank von Kasachstan hat Evo (KZTE), einen an den Tenge gebundenen Stablecoin, eingeführt. Evo ist dabei in Partnerschaft mit Solana und Mastercard entstanden, um die Nationalwährung in das Zeitalter der Blockchain zu bringen.

Evo bringt den kasachischen Tenge auf die Blockchain

Die Nationalbank von Kasachstan hat Evo (KZTE) eingeführt, den ersten nationalen Stablecoin des Landes, der 1:1 an den kasachstanischen Tenge (KZT) gebunden ist. Das geht aus einem Artikel der Tengri News hervor. Das am 23. September 2025 gestartete Pilotprojekt ist eine strategische Verbindung von Blockchain-Innovation und traditionellem Bankwesen, basierend auf der schnellen Solana-Blockchain und in Partnerschaft mit Mastercard.

Während weltweit immer mehr Nationen digitale Währungen einführen, positioniert sich Kasachstan als Vorreiter in Zentralasien, der Krypto-Ökosysteme mit der Stabilität von Fiat-Währungen verknüpft.

Mehr über Best Wallet erfahren.

Evo-Stablecoin: Stabilität trifft Innovation

Evo ist darauf ausgelegt, den Wert des Tenge digital widerzuspiegeln und Nutzern eine verlässliche Alternative für alltägliche Transaktionen ohne die Volatilität anderer Kryptowährungen zu bieten. Ausgegeben von der lokalen Kryptobörse Intebix und der Eurasian Bank - beide Teilnehmer am Digital Assets Regulatory Sandbox der Nationalbank - ist KZTE bereits im Testbetrieb innerhalb dieser regulierten Umgebung. Der Sandbox-Ansatz bietet einen rechtlichen und operativen Rahmen, um den Stablecoin zu erproben, Compliance zu gewährleisten und gleichzeitig Innovationen zu fördern.

Jetzt über Best Wallet informieren.

Solana und Mastercard haben Evo technisch umgesetzt

Evo ist zudem auf der Solana-Blockchain aufgebaut. Der Stablecoin nutzt die niedrigen Latenzzeiten und hohe Transaktionskapazität, um großvolumige Zahlungen effizient abzuwickeln. Solanas Infrastruktur ermöglicht schnelle Abwicklungen und unterstützt Kasachstans größere Ambitionen, darunter ein kürzlich unterzeichnetes Memorandum of Understanding (MoU) mit der Solana Foundation zur Schaffung einer speziellen Blockchain-Wirtschaftszone.

Die Beteiligung von Mastercard verleiht Evo globale Reichweite. Der Zahlungsdienstleister wird KZTE mit internationalen Stablecoin-Emittenten verknüpfen, was Konvertierungen zwischen Evo und Assets wie USDT oder USDC ermöglicht. Diese Interoperabilität könnte grenzüberschreitende Zahlungen und Überweisungen erleichtern, was für Kasachstans handelsabhängige Wirtschaft entscheidend ist.

Mehr über Best Wallet erfahren.

Kasachstans digitale Ambitionen: Von Mining zu CBDCs

Der Start von Evo steht nicht isoliert. Kasachstan ist seit Jahren ein Krypto-Hotspot, der einst dank günstiger Energie und liberaler Regulierungen die globale Bitcoin-Mining-Szene dominierte. Nach einem Wechsel von energieintensivem Proof-of-Work hin zu nachhaltigen, regulierten digitalen Assets führte die Nationalbank im November 2023 den digitalen Tenge ein - eine Zentralbank-Digitalwährung (CBDC), die bereits für Prozesse wie die Mehrwertsteuerrückerstattung genutzt wird.

Die jüngste Genehmigung von USD-gekoppelten Stablecoins wie USDT für regulatorische Gebühren durch die Astana Financial Services Authority signalisiert weitere Offenheit. Mit Evo verknüpft Kasachstan Stablecoins mit CBDCs und Blockchain-Infrastruktur zu einem einheitlichen Rahmen, der ein "nationales digitales Ökosystem" schaffen könnte, wie die Zentralbank es beschreibt. Dieser Ansatz könnte institutionelle Akteure anziehen und den lokalen Markt ankurbeln, wo die Krypto-Handelsvolumina angesichts regionaler wirtschaftlicher Veränderungen gestiegen sind.

Jetzt die Best Wallet App herunterladen.