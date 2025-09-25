Bitcoin-Kurs-Prognose: Hat der Bärenmarkt schon begonnen?

Viele Investoren haben sich auf ein Blow-Off-Top eingestellt, obwohl manche bereits aufgrund der Saisonalität und dem September vorsichtiger geworden sind. Warum Bitcoin zuletzt wieder erschüttert wurde und in welche Richtung die Trends verweisen, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

Darum erleidet Bitcoin wieder Verluste

Am heutigen Tage hat der Krypto-Markt wieder rote Zahlen verzeichnet und einen Verlust von 2,15 % auf 3,82 Bio. USD erlitten, während es bei Bitcoin 2,08 % auf 111.492 USD und bei Ethereum 4,68 % auf 4.010 USD waren. Ähnlich sieht es bei den Aktien aus, wobei der Nasdaq 100 0,43 %, der Russell 2000 0,81 % und der S&P 500 0,33 % verlor.

Besonders hoch sind die Verluste bei den zyklischen Assets wie dem Russell und den Memecoins ausgefallen, welche 5,41 % niedriger stehen und derweilen nur noch auf eine Marktkapitalisierung von 67,13 Mrd. USD kommen. Zudem ist der Crypto Fear & Greed Index in der Angstzone, wobei er sich seit wenigen Tagen um die 44 hält. All dies deutet auf eine Risko-Off-Haltung hin.

Ausgelöst wurden die heutigen Abverkäufe durch die Wirtschaftsdaten. Denn die Folgeanträge der Arbeitslosenhilfen sind mit 1,926 Mio. niedriger als die prognostizierten 1,930 Mio. und die vorherigen 1,928 Mio. ausgefallen. Zudem waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 218.000 unter den erwarteten 233.000 und den vorherigen 232.000.

PCE-Kernrate | Quelle: Investing.com

Ebenfalls bärisch war die höhere PCE-Kernrate mit 2,60 %, während die Analysten von 2,50 % ausgingen und sie zuvor noch bei 3,50 % lag. Zwar ist es ein deutlicher Rückgang, was die Angst über die Auswirkungen der US-Zölle verringert und Zinssenkungen wahrscheinlicher macht, jedoch etwas höher als die Konsenserwartung und daher leicht bärisch.

Aber auch die Aufträge für langlebige Güter sind in der Kernrate um 0,4 % gestiegen, während man von -0,1 % ausging und es zuvor 1,1 % waren. Im Monatsvergleich wurden sogar 2,9 % anstelle der prognostizierten 3,3 % gesehen, was zudem höher als die vorherigen -0,3 % ist. Höher fiel auch das BIP mit 3,8 % aus, da man nur von 3,3 % ausging und vorher noch ein Minus von 0,5 % verzeichnet wurde.

Jetzt Kryptos mit Dateneinbindung profitabler traden!

Bitcoin-Kurs-Prognose für die nächste Zeit

Aufgrund der Wirtschaftsdaten hat sich die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte in den USA von rund 94 % auf 83,4 % um mehr als 10 % verschlechtert. Dennoch ist sie weiterhin sehr hoch und insgesamt werden für das aktuelle Jahr sogar noch zwei Reduktionen um 0,25 % erwartet, während es für 2026 sechs Kürzungen sind.

Neben den USA verfolgen aber auch andere Notenbanken eine dovishe Geldpolitik, sodass die globale Geldmenge M2 zuletzt mit 22,2 Bio. USD einen neuen Rekord verzeichnet hat. Traditionell hat sich diese mit einer Verzögerung von rund 70 Tagen positiv bei Bitcoin ausgewirkt und stellt wie auch der Leitzins einen der wichtigsten Indikatoren für die Finanzmärkte dar.

Die Eskalation im Ukrainekrieg hat zuvor schon einige Investoren vorsichtiger werden lassen. Zusammen mit dem bärischen September, der dieses Mal noch so positiv anfing, wurde somit für die Verluste gesorgt. Nun sind starke Wirtschaftszahlen, eine höhere Inflationm, ein fallender Aktienmarkt und eine Kriegsexpansion bärisch sowie vice versa. Bullisch sind hingegen weitere Zinssenkungen.

Bitcoin-Chart | Quelle: Tradingview

Gleiches gilt für die bisher nicht identifizierte Krypto-Transaktion an Trump in Höhe von 100 Mio. USD, welche manche mit Saudi-Arabien in einen Zusammenhang bringen und Elizabeth Warren genauer überprüfen will. Sollte hier ein größerer Skandal entstehen, könnte es die Skepsis gegenüber Kryptos temporär erhöhen, was aufgrund der zu einem großen Anteil unterstützenden Regierung jedoch weniger tragisch sein dürfte.

Mit Fortschreiten der Zeit sollten die Expansion von M2, die 20-mal höheren Käufe der Krypto-Treasurys, das rapide schwindende Angebote sowie die zunehmende Akzeptanz und Verbreitung die Märkte trotz kurzer Korrekturen mittelfristig wieder in die Höhe treiben. Zunächst sollte sich allerdings auf Verluste bis auf 105.240, 101.996 und sogar 93.478 USD eingestellt werden. Ab Mitte Oktober ist wieder eher mit steigenden Kursen zu rechnen, die bis Jahresende 200.000 USD erreichen könnten.

Jetzt Kryptos intelligenter traden!

Bitcoin Hyper kann den Bullenmarkt deutlich verlängern

Bisher wird Bitcoin vorwiegend als ein Inflationsschutz gekauft, womit er auf eine Marktkapitalisierung von aktuell 2,22 Mrd. USD gekommen ist. Stellen Sie sich jedoch einmal vor, was möglich wäre, wenn er um die Funktionalität von Ethereum und die Skalierbarkeit von Solana erweitert wird.

Genau dies ermöglicht nun Bitcoin Hyper mit der effizientesten Bitcoin-Skalierungslösung, mit welcher sich die Angebote noch einfacher und schneller in das Bitcoin-Ökosystem integrieren lassen. Zudem soll bei ihr Bitcoin im Gegensatz zu anderen die führende Kryptowährung des Ökosystems darstellen, während HYPER für Gebühren, Governance und Staking genutzt wird.

Bitcoin Hyper erreicht seine hervorragenden Eigenschaften durch die Nutzung der SVM als App-Layer. Diese verwendet für das Settlement BTC und daher die Sicherheit der Bitcoin-Basischain, sodass sich die besten Eigenschaften für eine Blockchain vereinen. Laut manchen Analysten kann somit sogar das Blockchain-Trilemma gelöst werden.

Während Bitcoin einerseits dank der kanonischen Brücke eher zur nächsten Weltleitwährung werden kann, wird gleichzeitig seine Nützlichkeit durch die Hochleistungsanwendungen bedeutend gesteigert. Daher könnte es sich auch positiv auf die Nachfrage nach Bitcoin selbst auswirken, wobei HYPER ebenfalls von der Expansion des Ökosystems profitiert.

Selbst kleinste Anteile der aktuellen Liquidität von Bitcoin würden frühen HYPER-Anlegern eine Vervielfältigung ihres Investments einbringen. Allerdings können mithilfe der neuartigen Skalierungslösung überhaupt die zahlreichen Wachstumssektoren erobert werden, die in den nächsten Jahren die Bitcoin-Liquidität vervielfältigen dürften.

Niemand verpasst gerne die nächste Chance für Bitcoin und daher hat das Projekt mit seinem Vorverkauf bereits die Marke von 18 Mio. USD überschritten. Wer keinen höheren Preis zahlen oder weniger Staking-Zinsen erhalten will, sollte sich nun beeilen. Denn in weniger als 23 Stunden wird die aktuelle Vorverkaufsrunde abgeschlossen.

Jetzt Bitcoin Hyper besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.