Rally bei Edelmetallen - und heute bricht Silber alle Grenzen: Erstmals seit 2011 kostet die Unze wieder mehr als 45 Dollar. Gold steht nur knapp vor einem neuen Rekord, Platin klettert auf ein Elfjahreshoch. Anleger flüchten in sichere Häfen, getrieben von ETF-Zuflüssen, Konjunktursorgen und der Hoffnung auf Fed-Zinssenkungen.Silber hat allein in diesem Jahr 55 Prozent zugelegt, mehr als Gold, das im selben Zeitraum um 43 Prozent gestiegen ist. Auch Platin explodiert. Anleger setzen massiv auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär