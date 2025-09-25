Asana ist davon überzeugt, dass die Fähigkeit von Agenten, mit Menschen zusammenzuarbeiten und komplexe Aufgaben auszuführen, anstatt nur autonom zu handeln, der Schlüssel zu KI-gestützter Teamarbeit ist

Die AI Teammates von Asana gehen über die Automatisierung einfacher Aufgaben hinaus, da sie auch komplexe Arbeitsabläufe übernehmen. So steigern sie die Arbeitsgeschwindigkeit und -qualität des Teams

Asana, Inc. (NYSE: ASAN), eine führende Arbeitsmanagementplattform für die Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI, hat heute AI Teammates vorgestellt. Dabei handelt es sich um kollaborative Agenten, die den Kontext aller Arbeiten im Unternehmen verstehen und wissen, wie diese Aufgaben erledigt werden. Ein einzelner Agent kann gleichzeitig mehrere Teams unterstützen. Anhand von menschlichem Feedback verbessert und passt er sich außerdem kontinuierlich an, um die Geschwindigkeit und Qualität der Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen zu steigern.

Asana adressiert damit weit verbreitete Bedenken hinsichtlich der Effektivität von Agenten am Arbeitsplatz: Untersuchungen zeigen, dass autonome Agenten bei 70 aller einfachen Aufgaben versagen1 Das Problem ist aber nicht die Stärke oder Leistungsfähigkeit der KI. Vielmehr unterstützen Agenten in der Regel einzelne Benutzer und verfügen daher nicht über den Kontext, die Kontrollpunkte und die Steuerungsmöglichkeiten, die erforderlich sind, um als effektive Teammitglieder zu agieren, die sich anpassen, aus menschlichen Interaktionen lernen und Aufgaben in komplexen Arbeitsabläufen ausführen können.

"Alle entwickeln autonome Agenten, aber Autonomie ist nicht das richtige Ziel", so Dan Rogers, CEO von Asana. "Arbeit ist äußerst nuanciert Unternehmensabläufe erstrecken sich über viele Teams, mehrere Datenpunkte und haben Auswirkungen auf alle Ebenen der Organisation. Agenten können nur dann effektiv mit Menschen zusammenarbeiten, wenn sie Zugang zum operativen Rahmenwerk oder der "Blaupause" des Unternehmens haben, die beschreibt, wer was wann, wie und warum tut. Unser Work Graph®-Datenmodell bietet genau das es versorgt die AI Teammates mit einer umfassenden Dokumentation von Kontext, Prozessen und Daten."

"Entscheiden dabei ist aber, dass unser Ansatz auch den Menschen die Möglichkeit gibt, zu kontrollieren, wie Agenten auf Daten zugreifen und Ressourcen nutzen mit immer verfügbaren administrativen Einblicken und der Option, Nutzungsbeschränkungen festzulegen. So lassen sich die KI-Kosten auch dann vorhersagen, wenn die Einführung von AI Teammate schnell und flächendeckend erfolgt."

AI Teammates erweitert die bestehenden KI-Funktionen von Asana, wozu auch AI Studio gehört, ein No-Code-Builder für KI-gestützte Arbeitsabläufe, die wiederkehrende Routineaufgaben in großem Umfang erledigen.

Das Besondere an AI Teammates

AI Teammates wurden entwickelt, um eine wirkliche Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI zu erreichen. Dies wird durch drei entscheidende Funktionen ermöglicht:

Kontext: Das Geschäft verstehen, anstatt nur Anweisungen zu befolgen

AI Teammates können über den Asana Work Graph® einen umfassenden Kontext zu Teamzielen, Arbeitsabläufen und Organisationsstrukturen erhalten. Durch den teamübergreifenden Speicher können sie institutionelles Wissen aufbauen, sich kontinuierlich an die Arbeitsweise der Teams anpassen, den Kontext über Projekte und Interaktionen hinweg beachten und dabei fundierte Entscheidungen treffen, die mit den Geschäftszielen übereinstimmen.

Kontrollpunkte: Integrierte Transparenz und Rechenschaftspflicht

Im Gegensatz zu anderen Agenten, die unabhängig von den Arbeitsabläufen der Teams arbeiten, agieren AI Teammates innerhalb der Arbeitsmanagementplattform von Asana, wodurch Transparenz und Rechenschaftspflicht gewährleistet werden. Die Agenten zeigen ihren Ansatz Schritt für Schritt, holen Feedback vom Team ein und iterieren auf der Grundlage des Inputs. Benutzer und Administratoren können sehen, wie AI Teammates sich verhalten, wo sie tätig werden und welche Ergebnisse sie erzielen genau wie bei menschlichen Teamkollegen. Der Schlüssel liegt darin, die KI in derselben Struktur arbeiten zu lassen, die auch alle anderen verwenden.

Kontrolle: Team-Governance, um unerwünschte Automatisierung zu verhindern

AI Teammates unterliegen einer Governance auf Unternehmensniveau. Teams behalten die Kontrolle über den Zugriff auf Daten, Benutzerberechtigungen, operative Parameter und den Verbrauch von Credits. So wird sichergestellt, dass die KI innerhalb der organisatorischen Rahmenbedingungen arbeitet, ohne Vertrauen einzubüßen oder unvorhersehbare Kosten zu verursachen.

Kollaborative KI in Aktion: Konkrete Ergebnisse über verschiedene Funktionen hinweg

AI Teammates erzielen schnell Ergebnisse und haben schon bald Auswirkungen auf geschäftskritische Funktionen für Asana-Kunden:

Marketing Ein AI Teammate kann als Kampagnenstratege dienen, der Kampagnenbriefings entwirft, Ergebnisse nachverfolgt und über den ROI berichtet. Außerdem kann er als kreativer Partner dabei helfen, die kreative Entwicklung zu beschleunigen, indem er Inhalte entwirft, Variationen brainstormt und Assets im Hinblick auf die Markenrichtlinien überprüft.

IT Ein AI Teammate kann die Rolle eines IT-Ticketing-Spezialisten übernehmen und Serviceanfragen durch die automatische Kategorisierung und Weiterleitung von Tickets bearbeiten. Außerdem kann er bei Problemen Fehler beheben, Muster und Trends bei wiederkehrenden Problemen erkennen und Lösungsvorschläge speichern, um die Wissensdatenbank auf dem neuesten Stand zu halten.

Produkt und Entwicklung AI Teammates können als Bug Investigator eingesetzt werden und so als erste Verteidigungslinie dienen, die Fehlerberichte interpretiert, Duplikate konsolidiert und den Schweregrad bewertet. Außerdem können sie als Sprint Accelerator fungieren, der den Fortschritt von Stories verfolgt, riskante Elemente markiert und Sprint-Ergebnisse zusammenfasst.

Betrieb und PMO Ein AI Teammate kann die Rolle eines Launch Navigators übernehmen, der funktionsübergreifende Produkteinführungen begleitet, Abhängigkeiten überwacht und Risiken aufzeigt. Außerdem können Agenten als Insights Analyst tätig werden und detaillierte Projektdaten in kurzen, prägnanten Berichten zusammenfassen, die speziell für Führungskräfte erstellt werden.

"Am meisten begeistert mich, wie schnell unsere Kunden den Mehrwert von AI Teammates erkennen", so Rogers. "Teams aus allen Branchen erkunden neue Wege, wie sie sinnvolle Aufgaben delegieren können, und die Anwendungsfälle nehmen immer weiter zu, je mehr Möglichkeiten sie entdecken. Die Unternehmen, die die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI meistern, anstatt sich um Autonomie zu bemühen, werden diejenigen sein, die die Nase vorn haben. Sie werden schneller vorankommen, ehrgeizigere Ziele erreichen und sich Wettbewerbsvorteile verschaffen, die sich nur schwer kopieren lassen. Wir freuen uns, dass wir die Plattform sind, die all dies möglich macht."

Globale Unternehmen setzen auf Zusammenarbeit anstatt auf Autonomie

"Asana AI Teammates helfen uns dabei, das institutionelle Wissen in unseren Arbeitsdaten sicher zu erschließen, um datengestützte Erkenntnisse zu gewinnen, die als Grundlage für wichtige Geschäftsentscheidungen dienen. In einem Anwendungsfall haben sie komplexe Recherchen, die normalerweise mehrere Wochen dauern würden, innerhalb weniger Stunden abgeschlossen. Dies unterstützt uns dabei, die Arbeitsweise unserer Teams weiterzuentwickeln und unsere Fähigkeit zu verbessern, skalierbare Ergebnisse zu erzielen."

Laura Kohl, CIO, Morningstar

Verfügbarkeit

AI Teammates ist derzeit als Beta-Version verfügbar, die allgemeine Verfügbarkeit ist für Q1 GJ27 geplant.

Über Asana

Asana ist eine führende Arbeitsmanagementplattform für die Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI. Über 170.000 Kunden, darunter Accenture, Amazon, Anthropic und Suzuki, vertrauen auf Asana, um Teams zu koordinieren und den Erfolg ihres Unternehmens zu steigern. Ganz gleich, ob es um das Management strategischer Initiativen, funktionsübergreifender Programme oder unternehmensweiter Ziele geht: Asana unterstützt Unternehmen bei der Schaffung von Klarheit in komplexen Situationen und setzt Pläne mit Hilfe von KI, die Teams bei jedem Schritt begleitet, in die Tat um. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.asana.com.

1 TheAgentCompany: Benchmarking LLM Agents on Consequential Real World Tasks, Carnegie Mellon University, 10. September 2025.

