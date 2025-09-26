Über 75.000 Anmeldungen, mehr als 100 Referenten und einzigartige Einblicke in die Zukunft von Softwaretests und -entwicklung

LambdaTest, eine GenAI-native Plattform für Qualitätssicherung, hat die vierte Auflage der Testµ-Konferenz ("TestMu") 2025 abgeschlossen. Bei diesem dreitägigen virtuellen Gipfeltreffen wurde über die Zukunft der Qualitätssicherung diskutiert und eine klare, umsetzbare Vision für die KI-gesteuerte Zukunft der Branche entwickelt.

Die Konferenz war ein globaler Treffpunkt für Talente und Ideen und lockte über 75.000 Tester, Entwickler, Tech-Evangelisten und Verantwortliche aus der Software-Test- und Entwicklungs-Community in mehr als 130 Ländern an. Mit einer mittleren Teilnahmedauer von 5 Stunden und 12 Minuten und insgesamt 3360 Minuten Vorträge und Lernveranstaltungen war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Dies bestätigt den hohen Stellenwert der Themen und die Bedeutung der Konferenz als unverzichtbares Forum für die weltweit besten Ingenieure.

Bestimmt wurde die Agenda von einem historischen Zusammentreffen von über hundert Branchengrößen und Führungskräften der innovativsten Unternehmen der Welt, darunter Microsoft, GitHub, WRITER, Amazon, Google, Fox Networks und Piramal Finance. Zu den Referenten gehörten Angie Jones, Vice President Engineering, AI Tools Enablement, Block, Dr. Bratin Saha, Chief Product and Technology Officer, Digital Ocean, Dana Lawson, Chief Technology Officer, Netlify, Luis Héctor Chávez, Chief Technology Officer, Repltit, Subba Ramaswamy, Managing Director, Accenture, T.R. Vishwanath, Mitbegründer und CTO von Glean, und viele andere.

Auf den über 80 Sessions der Konferenz kristallisierten sich drei wesentliche Anforderungen an die Branche heraus. Zunächst einmal gilt es, unternehmensweite Qualität in großem Maßstab zu gewährleisten, wobei strategische Gremien branchenspezifische Blaupausen für die Bereiche Finanzen, Einzelhandel und GSI bereitstellen. An zweiter Stelle steht die Weichenstellung für die KI-Integration. Hierbei geht es darum, den Schritt von der Theorie zur Praxis zu vollziehen, mit Sessions zum Aufbau von KI-Agenten auf Unternehmensebene und zur Nutzung KI-gestützter Tests. Und schließlich soll eine Zukunftsvision für technische Führungskompetenz sowie die erforderliche Unternehmenskultur für den Aufbau resilienter und agiler Ingenieurteams entwickelt werden.

"In diesem Jahr war die Testµ (TestMu) Conference weit mehr als nur eine Konferenz. Sie war ein Katalysator für das gesamte Quality-Engineering-Ökosystem", erklärt Asad Khan, CEO und Mitbegründer von LambdaTest. "Die hier vorgestellten Diskussionen und Innovationen werden die Art und Weise prägen, wie Software in den nächsten zehn Jahren entwickelt und bereitgestellt wird. Wir sind Zeugen eines grundlegenden Wandels hin zu einem KI-nativen Paradigma. Testµ hat seine Position als Forum zur Gestaltung dieser Zukunft gefestigt. Wir wollen diese Community weiterhin mit der Plattform und der Vision unterstützen, um diesen Wandel voranzutreiben."

Die Konferenz diente auch als Schaufenster der Technologien, die diese neue Ära prägen. LambdaTest stellte seine bahnbrechende Agent-to-Agent-(A2A-)Testplattform vor, auf der KI-Agenten andere KI-Agenten selbständig validieren.

Auf der Grundlage dieses monumentalen Erfolgs hat LambdaTest die fünfte jährliche Testµ-Konferenz angekündigt, die vom 19. bis 21. August 2026 stattfinden und erneut die klügsten Köpfe der Welt versammeln wird, um die Grenzen der Technologie zu verschieben.

Um mehr über die TestMu Conference 2026 zu erfahren und Vorträge anzumelden, besuchen Sie: TestMu Conference 2026.

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine GenAI-native Quality Engineering-Plattform, die Teams dabei hilft, intelligenter und effektiver zu testen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Sie bietet eine problemlos skalierbare Full-Stack-Test-Cloud mit über 10.000 realen Geräten und über 3.000 Browsern.

Mit KI-nativem Testmanagement, MCP-Servern und agentenbasierter Automatisierung unterstützt LambdaTest Selenium, Appium, Playwright und alle wichtigen Frameworks. KI-Agenten wie HyperExecute und KaneAI erweitern Ihren Software-Test-Workflow mit der Leistungsfähigkeit von KI und Cloud und ermöglichen nahtlose Automatisierungstests mit über 120 Integrationen.

LambdaTest-Agenten beschleunigen Ihre Tests in allen Phasen der Softwareentwicklung, von der Planung und Erstellung der Tests über die Automatisierung, Infrastruktur und Ausführung bis hin zur Ursachenanalyse und Berichterstellung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lambdatest.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250925582818/de/

Contacts:

press@lambdatest.com