Perseus Motor Corporation, Europas erste KI-native Elektrofahrzeug-Marke, gab heute eine wegweisende strategische Allianz mit SODA.Auto bekannt, einem führenden Unternehmen im Bereich KI und Software Defined Vehicles (SDV), um gemeinsam die weltweit fortschrittlichste KI-gestützte Human-Machine Interface (HMI) zu entwickeln. Diese Partnerschaft markiert einen entscheidenden Schritt zur Neudefinition der Beziehung zwischen Mensch und Fahrzeug im Zeitalter intelligenter Mobilität.

"Perseus entstand durch die Erkenntnis, dass heutige Fahrzeuge passiv und isoliert sind, wobei ich ein Fahrzeug wollte, das sich nahtlos in meine geschäftige Alltagswelt einfügen kann. Ich stellte mir ein Fahrzeug vor, das denkt, sich anpasst und sich um seinen Fahrer entwickelt", so Mohammed Yehya El Bakkali, Gründer und CEO von Perseus Motor Corporation. "Diese Allianz mit SODA.Auto verwandelt diese Vision in Realität. Gemeinsam formen wir die fortschrittlichste Fahrer-Fahrzeug-Schnittstelle der Welt."

Im Gegensatz zu traditionellen Automobilherstellern ist Perseus Vorreiter einer Zukunft, in der KI jede Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug prägt. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das als ein lebendiges Intelligenzsystem funktioniert und ein einzigartig personalisiertes Fahrerlebnis bietet, bei dem KI nicht nur den Fahrer unterstützt. Es lernt über ihn, versteht ihn und passt sich seinen Reisen an und baut eine wirklich symbiotische Beziehung auf.

Das Fahrzeug wird den Fahrstil des Besitzers dynamisch lernen und sich an seinen emotionalen Zustand anpassen, um die Sicherheit zu verbessern. Darüber hinaus wird es seine Fahrgewohnheiten und Vorlieben lernen, um durch proaktive Anpassung und Feinabstimmung die kognitive Belastung des Fahrers in seinem hektischen Alltag zu reduzieren. Dadurch wird jedes Perseus-Fahrzeug so einzigartig wie sein Besitzer.

Im Rahmen der Allianz wird Perseus die Konzeptionierung, das Design und die Produktdefinition leiten, wobei KI als Kernschicht seiner Fahrzeugarchitektur eingebettet wird. Die beiden Unternehmen werden gemeinsame Zentren in Masdar City, Abu Dhabi und Bicester, Oxfordshire betreiben. Diese Einrichtungen werden KI-Ingenieurtalente von Weltklasse, Software-Spezialisten und fortgeschrittene digitale sowie die Entwicklung beschleunigende physische Testumgebungen kombinieren.

"Die Partnerschaft mit Perseus ermöglicht es uns, uns auf eine gemeinsame KI-Strategie zu verständigen und dies in außergewöhnlichen neuen Fahrzeugen einzusetzen", so Sergey Malygin, CEO von SODA.Auto. "Das Ergebnis wird ein Schritt sein, wie Menschen mit Fahrzeugen interagieren: intelligent, intuitiv und zutiefst persönlich. Europa gibt hier den globalen Richtwert vor."

Die Allianz zwischen Perseus und SODA.Auto kommt zu einem Zeitpunkt, wenn die globale Automobilindustrie eng auf Elektrifizierung und Autonomie fokussiert ist. Perseus positioniert KI-gesteuerte Interaktion als Definition des bestimmenden Wettbewerbsvorteils des nächsten Jahrzehnts.

Über Perseus Motor Corporation

Perseus Motor Corporation ist Europas erste KI-native Massen-Premium-Elektrofahrzeug-Marke. Perseus hat seinen Hauptsitz in London und ist Vorreiter bei der Integration künstlicher Intelligenz in das Fahrerlebnis, um adaptive, intelligente und wirklich menschliche Fahrzeuge zu entwickeln.

Über SODA.Auto

SODA.Auto ist ein SDV-Technologieunternehmen (Software Defined Vehicle), das die Entwicklung der Mobilität der nächsten Generation beschleunigt. Seine Plattform kombiniert eine umfangreiche SDV-Bibliothek vorab zertifizierter Software-Komponenten mit KI-gesteuerten Simulations- und Validierungswerkzeugen sowie Tools zur Integration. Dies versetzt Autohersteller in die Lage, innovative Fahrzeuge bis zu zehnmal schneller und zu deutlich geringeren Kosten zu entwickeln. SODA.Auto hat seinen Hauptsitz in London und ist Vorreiter bei der Fusion der SDV-, KI- und Digital Twin-Technologien, um sichere, intelligente und zukunftssichere Automotive-Lösungen zu liefern.

