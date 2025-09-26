Anzeige
Mehr »
Freitag, 26.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Geheime Börsenchance: Ist das die bedeutendste Kupferentdeckung Kanadas?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PK2R | ISIN: US22788C1053 | Ticker-Symbol: 45C
Tradegate
25.09.25 | 21:58
405,05 Euro
-0,20 % -0,80
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
1-Jahres-Chart
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
406,55407,4025.09.
404,35406,7025.09.
ratgeberGELD.at
26.09.2025 00:39 Uhr
299 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Crowdstrike: Auf den Kurssprung folgt der Pullback!

Startschuss für die nächste Aufwärtswelle?

Rückblick

Der Chart zeigt, dass die Aktie im September einen deutlichen Aufwärtstrend erlebt. Der Kurs hat sich dynamisch nach oben bewegt. Nach dem starken Kursanstieg ist nun ein sogenannter Pullback zu beobachten.

Crowdstrike: Chart vom 25.09.2025, Kürzel: CRWD, Kurs: 474.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das wahrscheinlichste Szenario ist die Fortsetzung des Aufwärtstrends, wenn der Kurs das Unterstützungsniveau um 460 USD erfolgreich verteidigt. Das Potenzial für einen weiteren Anstieg bis in den Bereich von 540 USD oder höher ist erkennbar.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Kurs unter die 460-USD-Marke fallen, könnte dies eine tiefere Korrektur auslösen.

Meinung

Die fundamentalen Daten von CrowdStrike sind außerordentlich stark. Das Unternehmen wächst profitabel, hat eine hohe Bruttomarge und gewinnt kontinuierlich Marktanteile. Die jüngsten Nachrichten, insbesondere die positiven Analystenkommentare und die ambitionierten langfristigen Ziele, stützen den Aufwärtstrend, den wir im Chart gesehen haben.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 119.54 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.69 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Crowdstrike ist bullisch
  • Quellennachweis: -
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2025 ratgeberGELD.at
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.