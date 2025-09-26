Unter dem Motto "Chancen verbinden, Zukunft gestalten" zielt das Fii Senegal darauf ab, Dakar als führendes Tor für Investitionen in Westafrika zu positionieren

Das Königreich Saudi-Arabien wird Ehrengast beim Forum Invest in Senegal 2025 (Fii Senegal) sein, das am 7. und 8. Oktober im CICAD in Diamniadio stattfindet. Unter der hohen Schirmherrschaft Seiner Exzellenz Präsident Bassirou Diomaye Diakhar Faye und organisiert von der Senegalesischen Behörde für Investitionsförderung und Großprojekte (APIX) (https://InvestInSenegal.sn/) verfolgt das Fii Senegal das Ziel, Dakar als führendes Tor für Investitionen in Westafrika zu positionieren. Dementsprechend lautet das Motto des Events "Chancen verbinden, Zukunft gestalten".

Staats- und Regierungschefs, internationale Investoren, Finanzinstitute, politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer werden zu diesem hochrangigen Event zur Anbahnung von strategischen Partnerschaften erwartet. Senegal hebt sich als erstklassiger Investitionsstandort hervor, zumal das Land politische Stabilität, investorenfreundliche Rahmenbedingungen, erstklassige Infrastrukturen wie den Hafen von Ndayane und den internationalen Flughafen Blaise Diagne, dynamische Sonderwirtschaftszonen sowie den Zugang zu einem florierenden ECOWAS-Markt mit 400 Millionen Verbrauchern bietet.

Die Partnerschaft zwischen Senegal und Saudi-Arabien zahlt sich bereits aus. So baut Saudi ACWA Power derzeit eine mit erneuerbaren Energien betriebene Entsalzungsanlage in Dakar im Wert von 800 Millionen US-Dollar und engagiert sich darüber hinaus in neuen Projekten in der Landwirtschaft, im Immobiliensektor und in der Logistik.

"Senegal gestaltet die Zukunft der Investitionen in Afrika. Fii Senegal 2025 dient als globale Plattform, um unsere Ambitionen zu präsentieren und unsere Rolle als strategischer Partner für Golf-Investoren zu bekräftigen, die auf dem gesamten Kontinent nach nachhaltigen, wachstumsstarken Chancen suchen", betonte Herr Bakary Séga Bathily, Generaldirektor von APIX.

Fii Senegal 2025 genießt die Unterstützung von Senegal, das Saudi-Arabien als Ehrengast empfängt. Das Land ist entschlossen, das Event zu einem Meilenstein zu machen und so seine Position als verlässlichen Standort für internationales Kapital und dynamisches Tor zu Afrika zu festigen. Werden Sie Teil des nächsten Kapitels Afrikas und schließen Sie sich globalen Führungspersönlichkeiten, Investoren und Innovatoren auf der Fii Senegal 2025 an. Sichern Sie sich noch heute Ihren Platz durch eine Anmeldung unter https://apo-opa.co/46mijrD.

