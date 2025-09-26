Bitcoin-Mining wird immer schwerer, aber neuer Coin macht Krypto-Mining einfach

Die Schwierigkeit des Bitcoin-Minings (Difficulty) hat einen neuen Rekord erreicht, womit es für Anfänger so kompliziert wie nie geworden ist, um in das Krypto-Mining-Geschäft einzusteigen. Denn dadurch werden die Schürfkosten weiter in die Höhe getrieben und der Abstand zu den führenden Mining-Unternehmen vergrößert.

Allerdings wurde nun das neue Memecoin-Projekt PepeNode gestartet, welches wie für einen Memetoken typisch für eine besonders schnelle und einfache Adoption sorgt. Dabei bietet es ein spielerisches, virtuelles Krypto-Mining-Erlebnis, anstelle eines ständigen Kampfes um die schnellsten Rigs und Stromrechnungen.

Stattdessen stellt PepeNode ein Strategiespiel für das Krypto-Mining dar. In diesem erhalten die Nutzer die Möglichkeit, virtuellen Mining-Setups zu errichten und Nodes zu fusionieren. Dabei kommt es auf eine strategische Auswahl der einzelnen Komponenten an, um somit für möglichst hohe Belohnungen zu sorgen.

Noch befindet sich PepeNode in der Finanzierungsphase, dessen Mittel in die Entwicklung des Spiels fließen. Bisher wurden auf diese Weise schon Coins für umgerechnet fast 1,5 Mio. USD verkauft.

Aktuell steht der PEPENODE-Token für einen Verkaufspreis in Höhe von 0,0010745 USD zum Kauf zur Verfügung. Aufgrund der schrittweisen Preiserhöhungen über die verschiedenen Phasen lohnt sich ein schnelles Handeln. Schließlich wird dieser bereits in weniger als zwei Tagen erhöht.

Darum stellt sich das Memecoin-Mining einfacher als von Bitcoin dar

Die Mining-Schwierigkeit von Bitcoin hat nun einen Wert von 142,34 T erreicht. Dabei handelt es sich um den Zielschwellenwert, welchen die Miner mit ihren Hashes erreichen müssen. Je höher dieser ausfällt, umso schwieriger gestaltet sich das Finden eines gültigen Blocks und desto kompetitiver ist der Krypto-Mining-Markt.

https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/difficulty-chart

Sofern man nicht Mining-Anlagen in einem industriellen Maßstab und einen besonders günstigen Strompreis hat, ist das Mining mittlerweile fast unmöglich. Zwar steigt somit auch die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerkes, allerdings nimmt dadurch zeitgleich die Zentralisierung zu.

Schließlich führt es dazu, dass sich nur noch die großen Unternehmen die Hardware leisten können. Daher sind die Zeiten, in denen noch jeder mit einem Laptop oder einer Grafikkarte profitabel Kryptowährungen schürfen konnte, schon lange vorbei.

Aus diesem Grunde weckt der neue Ansatz von PepeNode ein wachsendes Interesse. Denn auf diese Weise kann man sich den Kampf um die Anlagen und Strompreis ersparen. Stattdessen wurde der gesamte Prozess durch ein fesselndes Spielerlebnis neu konzipiert.

Zudem wird das Krypto-Mining nicht für Bitcoin, sondern Memecoins angeboten. So können die Nutzer vor allem die eigenen PEPENODE-Coins, aber auch andere führende Memetoken wie Pepe (PEPE) und Fartcoin (FARTCOIN) erwerben.

Damit dies möglich wird, kombinieren die Spieler ihre Mining-Geräte strategisch. Somit lassen sich die Gewinne maximieren. Außerdem muss kein Geld für Hardware und Strom verbrannt werden. Stattdessen wird der Mining-Prozess zu einer strategischen Herausforderung und einer Möglichkeit für echte Belohnungen, wenn die Spieler ihre Setups intelligent kombinieren.

So funktioniert PepeNode

Zu Anfang erhalten die Spieler bei PepeNode einen leeren virtuellen Raum. Dieser kann im Verlauf zu einem vollständigen Mining-Raum ausgebaut werden. Dabei erwerben die Gamer die Mining-Nodes, um auf diese Weise Erträge zu erzielen. Diese unterscheiden sich in ihren Eigenschaften und in der potenziellen Schürfmenge, was dem Spiel eine Tiefe verleiht.

Mining-Nodes können gekauft und verbessert werden, um die Schürfleistung zu steigern. Ebenfalls steht es den Spielern frei, diese später wieder zu verkaufen, um die PEPENODE-Coins zurückzuerhalten. Daher kann die Strategie jederzeit angepasst werden.

Das Spiel dreht sich um das Experimentieren und Optimieren, um auf diese Weise die ideale Konfiguration für höhere Belohnungen und Boni zu erhalten, wie Pepe, Fartcoin und andere führende Memecoins.

Allerdings müssen sich die Spieler davor hüten, dass sie ineffiziente Kombinationen verwenden, welche die Leistung verringern. Eine besondere Dynamik und ein kompetitives Umfeld erhält PepeNode durch die Flexibilität, die Mining-Geräte zu erweitern, anzupassen oder wieder zu verkaufen.

Die Tokeninhaber profitieren zudem von einem Burning-Mechanismus, der 70 % der für die Upgrades der Mining-Nodes verwendetet PEPENODE-Coins für Burnings nutzt. Somit wird das Tokenangebot also langfristig verringert.

Während immer mehr Nutzer hinzukommen und ihre Aktivitäten in dem Spiel zunehmen, reduziert sich das Angebot weiter. Daher steigern die Spielaktivitäten nicht nur die eigenen Einnahmen, sondern ebenso den Wert des PEPENODE-Coins.

Warum sollte man Memecoin minen?

Natürlich handelt es sich bei dem Memecoin-Mining um ein vollkommen anderes Verfahren als beim Bitcoin-Mining. Denn nicht ohne Grund handelt es sich bei Bitcoin um die am höchsten bewertet Kryptowährung.

Noch immer stellen das Proof-of-Work-Konsensverfahren und das Mining das Rückgrat der Dezentralisierung und daher auch der Sicherheit des Bitcoin-Netzwerkes dar. Denn auf diese Weise wird die Chain unveränderbar, was Bitcoin zu einem der wertvollsten Assets macht.

Allerdings bedeutet dies nicht, dass die Memecoins keinerlei Chance bieten. Denn Coins wie Pepe und Fartcoin konnten beweisen, was für hohe Bewertungen möglich sind. Zwar hat Pepe sein letztes Allzeithoch vor 10 Monaten gesehen, jedoch sitzen die ersten Anleger im Vergleich zu den Preisen von vor 2 Jahren noch immer auf einem Gewinn von mehr als 86.212.940 %.

Aufgrund der beachtlichen Anstiege konnte ein früher Investor mit 27 USD einen beeindruckenden Betrag in Höhe von 52 Mio. USD erzielen. Ähnlich spektakulär hat sich Fartcoin entwickelt, welcher noch immer bei einem Plus von 961.630 % steht.

Quelle: Tradingview

Genau dies gestaltet das Memecoin-Mining von PepeNode so spannend. Schließlich weiß man nicht, wann sich die geschürften Coins in den nächsten lebensverändernden Gewinn verwandeln. Dafür muss man lediglich in einem virtuellen Serverraum ein strategisches Mining-Setup errichten.

Diesen Nutzen bringt der PEPENODE-Coin

Nun könnte man sich fragen, warum man genau den PEPENODE-Coin kaufen sollte. Allerdings ist die Antwort einfach. Denn es handelt sich um die native Kryptowährung des virtuellen Mining-Spiels und daher wird sie für den Erwerb und das Aufrüsten der Hardware benötigt.

Zudem stellt sie auch die führende Währung für die Belohnungen innerhalb des Spiels dar, während die deflationären Tokenomics langfristig den Wert des Coins stärken. Schließlich werden bei jedem Upgrade der Mining-Nodes 70 % der dafür verwendeten Token dauerhaft vernichtet. Dementsprechend verknappt wird die Tokenanzahl mit dem Wachstum des Spiels.

Mit anderen Worten gesagt bedeutet dies, dass man nicht nur Bonus-Memecoins wie Pepe und Fartcoin verdienen kann, sondern ebenso einen Coin mit einem ernsthaften Potenzial für einen langfristigen Wertanstieg erhält.

Bemerkenswert ist, dass sich schon während des Presales die PEPENODE-Coins verwenden lassen. So sind über das Staking bereits jährliche Zinsen in Höhe von 917 % möglich, die dynamisch an die Anzahl der gestakten Coins angepasst werden.

So nehmen Sie am Presale von PepeNode teil

Wenn Sie wie die anderen dem Vorverkaufsangebot nur schwer widerstehen können, öffnen Sie jetzt die Website des Presales von PepeNode. Auf dieser werden für den Kauf ETH, BNB, USDT (ERC-20 und BEP-20) und sogar Bankkarten akzeptiert.

Für die Teilnahme an dem Vorverkauf können verschiedene digitale Geldbörsen gewählt werden, wobei mit der Best Wallet eine der besten Wallets empfohlen wird. In dieser finden sich Presales unter "Upcoming Token" und besondere Funktionen für diese.

Zur Sicherheit hat das Team von PepeNode den Smart Contract von Coinsult auf Sicherheitsrisiken überprüfen lassen. Somit wird garantiert, dass er Code fehlerfrei ist und die Nutzer besser geschützt sind.

Früh über die neuesten Entwicklungen von PepeNode erfahren Sie über X und Telegram.

Jetzt PepeNode besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.