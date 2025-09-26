Toronto (ots/PRNewswire) -- Anwendungsbereich und Produktrahmenwerk: DeFi Technologies und SovFi stellen ein Rahmenwerk für staatliche Finanzierungen und eine neue Klasse von kapitalgeschützten, wertsteigernden staatlichen Instrumenten vor, die mit Emission, Liquidität, Analysen, Tokenisierung und der Post-Quanten-Abrechnung von BTQ geliefert werden und auf einen Markt mit einem Volumen von über hundert Billionen Dollar abzielen.- Mechanismen und Rollen: Kupons werden über ein zum Patent angemeldetes Verfahren innerhalb eines regulierten ETP, das ausschließlich über Valour ausgegeben wird, in Bitcoin umgewandelt, während das Kapital unverändert bleibt; bei Fälligkeit erhalten Anleger das Kapital zuzüglich der aufgelaufenen Bitcoin. SovFi entwirft die Instrumente, Valour erstellt, emittiert und listet sie, und die DeFi Technologies Group bietet Emission, Liquidität, Analytik und Tokenisierung mit BTQ, das eine postquantische sichere Abwicklung ermöglicht.- Zweck und Anwendung: Der Fonds wurde entwickelt, um Ländern dabei zu helfen, ihre Schulden zu reduzieren, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen und die Liquidität des Staatsmarktes zu vertiefen, indem der Fokus auf bewertete, liquide Benchmark-Anleihen gelegt wird, tokenisierungsfähige Einheiten verwendet werden und ein öffentliches Vehikel die Möglichkeit hat, Körbe von SovFi-Instrumenten für konzentrierte Liquidität und staatliches Engagement zu aggregieren.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt, freut sich, eine wegweisende Zusammenarbeit mit SovFi Inc. ("SovFi") bekannt zu geben, einem staatlichen Finanzunternehmen, das kapitalgeschützte, kapitalwertsteigernde Instrumente und Marktliquiditätslösungen für große Kapitalmarktteilnehmer entwickelt. Die Zusammenarbeit führt ein umfassendes staatliches Finanzierungsrahmenwerk ein, das Ländern dabei helfen soll, ihre Schulden zu reduzieren, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen und die Liquidität der staatlichen Kapitalmärkte zu verbessern.Die Plattform bietet eine neue Klasse von kapitalgeschützten, kapitalwertsteigernden staatlichen Instrumenten sowie die integrierte Plattform der DeFi Technologies Group für Emission, Liquidität, Analyse, Tokenisierung und die postquantische sichere Abwicklung von BTQ und zielt damit auf einen Markt ab, der mehr als hundert Billionen Dollar umfasstDie globale HerausforderungDie weltweite Staatsverschuldung übersteigt hundert Billionen Dollar. Traditionelle Staatsanleihen sind in der Regel sicher, bieten jedoch nur begrenzte Aufwärtspotenziale, sodass Regierungen nur wenige Instrumente zur Verfügung stehen, um ihre Schulden über Marktmechanismen zu reduzieren.Der Durchbruch von SovFiDie zum Patent angemeldete Struktur von SovFi wandelt Anleihezinsen in Bitcoin um, und zwar innerhalb eines regulierten börsengehandelten Produkts, das ausschließlich über Valour, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, ausgegeben wird. Das Kapital bleibt in der zugrunde liegenden Anleihe erhalten. Bei Fälligkeit erhalten Anleger den Anleihekapitalbetrag zuzüglich des Marktwerts der aufgelaufenen Bitcoin. Das Ergebnis ist ein kapitalgeschütztes Instrument mit einem potenziellen Weg zur Kapitalwertsteigerung.- SovFi beschleunigt das Wachstum und schafft das Potenzial für Kapitalzuwächse bei Staatsanleihen, indem es bewährte Kapitalmarktkanäle und Börsen nutzt, die vom Netzwerk von DeFi Technologies und Valour sowie deren zum Patent angemeldeten Strukturierungen bereitgestellt werden. Das Verfahren ist einfach: SovFi entwirft die Instrumente, Valour erstellt, emittiert und listet die von SovFi entworfenen Instrumente und konzentriert sich auf bewertete, liquide Benchmark-Anleihen, die Kupons zahlen, regelmäßig neu emittiert werden und an bekannten Sekundärmärkten gehandelt werden. Jedes Produkt ist digital hybridisiert, sodass die Kupons innerhalb der Struktur anfallen, das Instrument zu einem vorab festgelegten Zeitpunkt fällig wird oder verlängert wird und bei Halt bis zur Fälligkeit der letzte Kupon und der Nennwert in die nächste Benchmark-Emission reinvestiert werden. Die Einheiten sind tokenisierungsfähig, und ein öffentliches Vehikel kann Körbe von SovFi-Instrumenten aggregieren, um die Liquidität zu konzentrieren und die direkte Zusammenarbeit mit Händlern und staatlichen Finanzministerien zu unterstützen.ProdukteKapitalwertsteigerung Staatsanleihen: Zum Patent angemeldet Staatliche Schuldverschreibung mit digitaler Kuponrendite. Das Flaggschiffprodukt von SovFi nutzt eine zum Patent angemeldete Technologie, um Benchmarks von Staatsanleihen und multilateralen Entwicklungsbanken in einem einzigen börsennotierten Produkt zu bündeln, das die zugrunde liegende Anleihe sowie den aufgelaufenen Wert enthält.Brückeninstrumente für ausländische Direktinvestitionen am Kapitalmarkt: Das zweite Produkt von SovFi ist eine Reihe von Instrumenten, die in Regionen mit hohem Kapitalvolumen notiert sind, im Zielmarkt doppelt notiert sind und als Brücke für ausländische Direktinvestitionen in hoch performante, hoch liquide und risikomindernde Vermögenswerte dienen.Strukturierte Instrumente auf Rohstoff-ETPs: Das dritte Produkt von SovFi wurde entwickelt, um Renditen für staatlich garantierte Rohstoffe wie Gold und andere liquide Mineralien zu erzielen und gleichzeitig die Liquidität im Markt für Staatsanleihen weiter zu verbessern.Forschung, Analyse, Metriken und Scoring, die standardisierte Analysen und Bewertungen zur Unterstützung von Due Diligence, Preisgestaltung und Indexkonstruktion liefern.Zusammen bilden diese Elemente einen einfachen, skalierbaren Rahmen, der Benchmark-Anleihen in ein wertsteigerndes, börsennotiertes Engagement verwandelt, gleichzeitig ergänzende Aktien- und Rohstoffkanäle eröffnet und die für die institutionelle Akzeptanz erforderlichen Analysen liefert.Go-to-Market-Rollen & Einnahmemodell- DeFi Technologies dient als Plattform-Orchestrator: Emission durch Valour, Liquidität und Market-Making durch Stillman Digital sowie Daten und Ratings durch Reflexivity Research.- SovFi ist der Produktarchitekt, verantwortlich für Produktdesign, souveränes Engagement, Benchmark-Auswahl und Expansion über FDI- und Rohstoffspuren hinweg.- BTQ Technologies bietet sichere Post-Quantum-Tokenisierung und Abrechnung über QSSN.Gebühren- Verwaltungsgebühr für Anleihehüllen- Verwaltungsgebühr für BTC-Hüllen- BTC-Einsatz-Einnahmen- Prägegebühr für Stablecoin und Yieldcoin- Einlösungsgebühr für Stablecoin und YieldcoinIllustrative Wirtschaftlichkeit anhand von drei Referenzanleihen (pro 1 Milliarde Dollar Nominalwert)2020 5 Jahre, 0,75 Prozent- Einnahmen des Emittenten: etwa 6,09 Millionen Dollar pro Jahr, 30,46 Millionen Dollar über die gesamte Laufzeit.- Jährliche Aufschlüsselung: Anleihegebühr 4,999 Millionen, Bitcoin-Sleeve-Gebühr 0,386 Millionen, Einsatz 0,707 Millionen.- Anlegerergebnis im Vergleich zum traditionellen: SovFi-Investorennetto 74,13 Mio. im Vergleich zum traditionellen Kuponeinkommen 37,50 Mio..- Mehrfaches der SovFi-Anleihe im Vergleich zur herkömmlichen Anleihe: 2,792018 7 Jahre, 3,88 Prozent- Einnahmen des Emittenten: etwa 25,46 Millionen Dollar pro Jahr, 178,25 Millionen Dollar über die gesamte Lebensdauer.- Jährliche Aufschlüsselung: Anleihegebühr 5.000 Millionen, Bitcoin-Sleeve-Gebühr 9.034 Millionen, Einsatz 11.429 Millionen.- Anlegerergebnis im Vergleich zum traditionellen: SovFi-Investorennetto 1.399,01 Mio. im Vergleich zum traditionellen Kuponeinkommen 271,60 Mio..- Mehrfaches der SovFi-Anleihe im Vergleich zur herkömmlichen Anleihe: 5,812021 3 Jahre, 3,74 Prozent- Einnahmen des Emittenten: etwa 6,72 Millionen Dollar pro Jahr, 20,16 Millionen Dollar über die gesamte Lebensdauer.- Jährliche Aufschlüsselung: Anleihegebühr 5,001 Millionen, Bitcoin-Sleeve-Gebühr 0,416 Millionen, Einsatz 1,303 Millionen.- Anlegerergebnis im Vergleich zum traditionellen: SovFi-Investorennetto 201,51 Mio. im Vergleich zum traditionellen Kuponeinkommen 112,20 Mio..- Mehrfaches der SovFi-Anleihe im Vergleich zur herkömmlichen Anleihe: 1,98Anmerkungen: Die Zahlen sind modellierte Erträge pro 1 Milliarde Dollar an verbrieften Anleihen und spiegeln die Mischung aus Anleihe-Sleeve-Gebühren, Bitcoin-Sleeve-Gebühren und Einsatzerträgen wider, zusammen mit den Nettoerträgen der Anleger, die auf den innerhalb des Produkts aufgelaufenen Kuponumwandlungen basieren.Das Schwungrad1. Entwerfen und auflisten Instrumente über Valour im Börsennetzwerk von DeFi Technologies.2. Kumulieren und rollieren von Kupons bei jedem Zahlungstermin in Bitcoin, lassen Sie sie jährlich oder halbjährlich fällig werden oder rollieren und reinvestieren Sie sie in die nächste Benchmark-Emission..3. Aggregieren und skalieren Sie über ein öffentliches Vehikel, das Instrumentenkörbe enthält, Liquidität konzentriert und die Zusammenarbeit mit Händlern und staatlichen Finanzministerien unterstützt.4. Breiterer Zugang durch Cross-Listing und die Öffnung institutioneller Kanäle für Pensionskassen, Versicherungen, Banken und Vermögensverwalter, wodurch das verwaltete Vermögen wächst.5. Verstärken der Ökonomie, da höhere Vermögenswerte die Anleihegebühren, Bitcoin-Sleeve-Gebühren und Staking-Erträge erhöhen, werden damit weitere Listings, eine tiefere Liquidität und erweiterte Analysen finanziert.Eine Chance zur UmgestaltungSovFi hat das Potenzial, das neue Tether zu werden - statt jedoch weltweit führend bei durch US-Staatsanleihen gedeckten Stablecoins zu sein, wird SovFi sich durch sein einzigartiges Angebot auszeichnen, weltweit führend bei der Schaffung von Vermögenswerten zur Reduzierung von Staatsschulden zu sein, die renditegenerierend und kapitalwertsteigernd sind und aus hybriden strukturierten Instrumenten mit digitalen Vermögenswerten bestehen, die durch staatliche Emittenten gedeckt sind.Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist dies der Marktwert der folgenden Anlageklassen:- Ein Bitcoin entspricht ungefähr 2,35 T USD- Der gesamte Kryptomarkt beläuft sich auf ca. 3,94 T USD- NVIDIA beläuft sich auf etwa 4 T USD- Gold liegt bei etwa 25 T USD- Aktien belaufen sich auf rund 125 T USD- Die Schulden belaufen sich auf rund 325 T USD- Die Staatsverschuldung beläuft sich auf sage und schreibe 100 Mrd. USDDurch sein zum Patent angemeldetes Verfahren geht SovFi das massive Problem der Staatsverschuldung an, indem es eine neue Anlageklasse schafft, die Anleihen die Möglichkeit einer Kapitalwertsteigerung eröffnet und es Anlegern und Ländern somit ermöglicht, ihre Schulden in strukturierten Instrumenten zu halten, die im Laufe der Zeit an Wert gewinnen können.Diese Kapitalwertsteigerung bei Anwendung auf Staatsschuldtitel gibt nationalen Finanzministerien und Regierungen die Möglichkeit, ihre Staatsschulden durch das Halten unserer strukturierten SovFi-Instrumente, die unsere zum Patent angemeldete Technologie nutzen, zu tilgen - etwas, das sich bisher als unmöglich erwiesen hat.Kommentare der Geschäftsführung"DeFi Technologies bringt Emission, Liquidität, Analytik und sichere Abwicklung in Einklang, um die Finanzierung und Haltung von Staatsschulden zu modernisieren", sagte Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer von DeFi Technologies. "Das SovFi-Framework erhöht den Kapitalzuwachs von bewerteten Anleihen und schützt gleichzeitig das Kapital, wodurch Ländern und Investoren ein klarer Weg zu einem effizienteren, marktorientierten System der Staatsfinanzierung eröffnet wird.""DeFi Technologies hat seine Plattform darauf ausgerichtet, Kapitalmärkte mit dezentralen Innovationen zu verbinden", sagte Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies. "Das SovFi-Framework stellt eine natürliche Entwicklung dar, die Staatsschulden in das digitale Zeitalter bringt, mit Instrumenten, die nicht nur den Kapitalbetrag erhalten, sondern im Laufe der Zeit auch potenziell an Wert gewinnen. Dies ist eine einmalige Innovation, die DeFi Technologies in den Mittelpunkt der Lösung der drängendsten finanziellen Herausforderung unserer Zeit rückt: Staatsschulden."DeFi Insights Symposium & AktionärskonferenzDas Unternehmen wird das SovFi-Framework in der Abschlussrede auf dem DeFi Technologies Insights Symposium am 25. September 2025 in Frankfurt am Main vorstellen und diskutieren.Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen auch eine Aktionärskonferenz veranstalten, um SovFi und andere Initiativen zu diskutieren, einschließlich zusätzlicher Hintergründe und ZeitpläneBesuchen Sie SovFi: https://www.sov.fi/ (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4517739-1&h=4187020865&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4517739-1%26h%3D4245887657%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sov.fi%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sov.fi%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.sov.fi%2F)Lesen Sie das SovFi-Manifest: https://www.sov.fi/SovFi-Manifesto-Light.pdf (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4517739-1&h=2777521190&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4517739-1%26h%3D3037654699%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sov.fi%252FSovFi-Manifesto-Light.pdf%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sov.fi%252FSovFi-Manifesto-Light.pdf&a=https%3A%2F%2Fwww.sov.fi%2FSovFi-Manifesto-Light.pdf)Informationen zu SovFi Inc. Ziel von SovFi ist die Bereitstellung von Marktliquidität und Kapitalbeschaffungslösungen für große staatliche Kapitalmarktbetreiber. Die Entwicklung, Regulierung und Bereitstellung von Finanzinstrumenten durch SovFi nutzt sowohl traditionelle als auch Token-basierte Finanzkonzepte, um kostengünstige, hochliquide und börsengehandelte Produkte anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sov.fi/ (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4517739-1&h=4187020865&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4517739-1%26h%3D4245887657%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sov.fi%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sov.fi%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.sov.fi%2F)Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4517739-1&h=1831291376&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4517739-1%26h%3D3421289019%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasdaq.com%252Fmarket-activity%252Fstocks%252Fdeft%26a%3DNasdaq%253A%2BDEFT&a=Nasdaq%3A+DEFT)) (CBOE CA: DEFI (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4517739-1&h=3101867847&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4517739-1%26h%3D3201560244%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cboe.com%252Fca%252Fequities%252Fsecurities%252FDEFI%252F%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DCBOE%2BCA%253A%2BDEFI&a=CBOE+CA%3A+DEFI)) (GR: R9B (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4517739-1&h=4146474363&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4517739-1%26h%3D1390072826%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BR9B&a=GR%3A+R9B)) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung sowie Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4517739-1&h=2161772584&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4517739-1%26h%3D425538642%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fdefitechglobal%26a%3DX%252FTwitter&a=X%2FTwitter). Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/ (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4517739-1&h=511624673&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4517739-1%26h%3D1644126109%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F&a=https%3A%2F%2Fdefi.tech%2F)Tochtergesellschaften von DeFi TechnologiesInformationen zu ValourValour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") geben börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs") heraus, die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, über ihre traditionellen Anlage- oder Bankkonten auf einfache und sichere Weise auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen zu Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4517739-1&h=2298440362&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4517739-1%26h%3D3786901835%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3D%25C2%25A0valour.com&a=%C2%A0valour.com).Informationen zu Reflexivity ResearchReflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/ (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4517739-1&h=4255504273&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4517739-1%26h%3D149219813%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D4167373-1%2526h%253D493512135%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.reflexivityresearch.com%25252F%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.reflexivityresearch.com%25252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.reflexivityresearch.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.reflexivityresearch.com%2F)Informationen zu Stillman DigitalStillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.comInformationen zu Neuronomics AGNeuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.neuronomics.com/ (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4517739-1&h=2496571247&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4517739-1%26h%3D4084096388%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neuronomics.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neuronomics.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.neuronomics.com%2F).Ergänzende Materialien und künftige MitteilungenDas Unternehmen hat auf seiner Website Materialien zur Verfügung gestellt, die die Diskussion seiner Ergebnisse begleiten sollen, zusammen mit bestimmten ergänzenden Finanzinformationen und anderen Daten. 