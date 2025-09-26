Die Mitgliedstaaten der Digital Cooperation Organization (DCO) kamen am Rande der 80.Generalversammlung der Vereinten Nationen zu ihrem ersten High-Level-Dialog für digitale Kooperation zusammen und verabschiedeten eine gemeinsame Erklärung, in der sie zu dringender globaler Zusammenarbeit aufrufen, damit die digitale Transformation zu einem Motor für Resilienz, Wohlstand und Frieden wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250925338343/de/

DCO Member States Underscore Commitment to Digital Cooperation in Joint Statement at UNGA 80 (Photo: AETOSWire)

Aufbauend auf der Dynamik des 2024 verabschiedeten UN Global Digital Compact und der 4-Jahres-Agenda der DCO für digitale Resilienz und Wohlstand (2025-2028) einigten sich die DCO-Mitgliedstaaten auf ein klares Ziel: die digitale Transformation soll zu einer Kraft für Wohlstand und Frieden werden und nicht für Ausgrenzung und Fragmentierung.

In ihren Beratungen erkannten die Vertreter der DCO-Mitgliedsstaaten die Dringlichkeit, digitale Fragmentierung zu überwinden und die Zusammenarbeit zwischen Ländern und Organisationen zu stärken. Innovative Kooperationsmodelle für die digitale Transformation, wie beispielsweise die Süd-Süd- und Dreieckskooperation, finden ihre Unterstützung und sollen erweitert werden. Außerdem verpflichteten sie sich, nationale Anstrengungen an gemeinsamen Grundsätzen für digitale Inklusion, verantwortungsvolle Innovation und resiliente digitale Ökosysteme auszurichten.

Die Führungspersönlichkeiten bekräftigten den Wert datengestützter Tools zur Überwachung des Fortschritts und zur Gestaltung der Politik, wie den DCO Digital Economy Navigator. Sie begrüßten ferner die Erweiterung der UN-Gruppe "Friends for Digital Cooperation", die gemeinsam von Pakistan und Saudi-Arabien geleitet wird. Dies sei ein wichtiger Mechanismus, um die Dynamik und den multilateralen Dialog im UN-Hauptquartier aufrechtzuerhalten.

Mit der Ankündigung positioniert sich die DCO als Katalysator für ein neues Zeitalter der multilateralen digitalen Kooperation und engagiert sich an der Seite der Vereinten Nationen, internationaler Organisationen und Partner für den Aufbau einer inklusiven, nachhaltigen und resilienten digitalen Zukunft.

Die umfassende gemeinsame Erklärung finden Sie unter folgendem Link: (https://dco.org/wp-content/uploads/2025/09/High-level-Ministerial-Dialogue-on-Digital-Cooperation-JOINT-STATEMENT.pdf).

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250925338343/de/

Contacts:

Ahmed Bayouni

Media@dco.org