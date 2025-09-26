Ein von CGTN veröffentlichter Artikel erläutert Chinas nationale Klimabeiträge (NDCs) für 2035 und zeigt auf, wie das Land durch diese NDCs die globale Klimapolitik vorangebracht hat. Er untersucht Chinas NDC-Ziele für das nächste Jahrzehnt, beschreibt detailliert die Fortschritte des Landes im Bereich Umweltschutz sowie seine Bemühungen um Entwicklungsländer und spiegelt damit Pekings umfassendes Engagement für eine globale grüne Entwicklung und mehr Klimaresilienz wider.

PEKING, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Präsident Xi Jinping hat am Mittwoch Chinas nationale Klimabeiträge (NDCs) für 2035 vorgestellt und angekündigt, die gesamtwirtschaftlichen Netto-Treibhausgasemissionen um 7 bis 10 Prozent gegenüber dem Höchststand zu senken. Zudem soll die installierte Kapazität von Wind- und Solarenergie auf mehr als das Sechsfache des Niveaus von 2020 ausgebaut werden, mit dem Ziel einer Gesamtleistung von 3.600 Gigawatt.

"Lasst uns gemeinsam unsere Anstrengungen verstärken, um die schöne Vision einer Harmonie zwischen Mensch und Natur zu verwirklichen und unseren Planeten Erde - den Ort, den wir unser Zuhause nennen - zu bewahren", sagte Xi in einer Videobotschaft an den UN-Klimagipfel 2025.

Was gibt es Neues?

Bereits 2020 setzte Xi ein ehrgeiziges Klimaziel und kündigte an, dass China anstrebt, die Spitze beim Ausstoß von Kohlendioxid noch vor 2030 zu erreichen und bis spätestens 2060 Klimaneutralität zu verwirklichen.

Im Laufe der Jahre hat China seine Bemühungen zur Kohlenstoffbindung intensiviert, das Emissionshandelssystem ausgeweitet und den Übergang zu sauberer Energie weiter vorangetrieben. Bis Ende August 2025 hatte Chinas nationaler Kohlenstoffmarkt ein Rekordhandelsvolumen von 189 Millionen Tonnen und einen Transaktionswert von 18,1 Milliarden Yuan (ca. 2,54 Milliarden US-Dollar) erreicht. Das Jahr 2024 war damit seit der Einführung des Marktes im Jahr 2021 das umsatzstärkste. Ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht hob hervor, dass der Markt dazu beigetragen hat, die Kohlenstoffintensität des Energiesektors im Jahr 2024 um 10,8 Prozent gegenüber dem Niveau von 2018 zu senken. Damit wurde die Rolle der Marktmechanismen bei der Förderung der grünen Wende und der Emissionsminderungsbemühungen Chinas erheblich gestärkt. Im vergangenen Jahr hat das Land außerdem einen nationalen Markt für den Handel mit freiwilligen Treibhausgasemissionsreduktionen eingeführt und damit sein Bestreben unterstrichen, die politischen Instrumente zur Erreichung seiner doppelten Emissionsziele zu erweitern.

Xi hat zudem die Schlüsselrolle einer intakten ökologischen Umwelt für Chinas langfristige Entwicklung hervorgehoben und engagiert sich seit Langem für die Wiederherstellung von Landflächen und die Aufforstung. Von 2012 bis 2024 betrug die Aufforstungsfläche Chinas mehr als das Doppelte der Fläche Deutschlands.

Die Aufforstungsinitiative ergänzt die weitreichenden Erfolge im gesamten Ökosystem. Im Jahr 2024 erfüllten 222 chinesische Städte die Luftqualitätsstandards. Dabei sanken die PM2,5-Werte in Städten auf oder über Präfekturebene auf 29,3 Mikrogramm pro Kubikmeter und der Anteil der Tage mit guter Luftqualität erreichte 87,2 Prozent.

Für eine bessere Welt

"Die Länder müssen den Grundsatz der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeiten einhalten, wonach die Industrieländer bei der Erfüllung der Emissionsreduktionsverpflichtungen eine Vorreiterrolle übernehmen und den Entwicklungsländern mehr finanzielle und technologische Unterstützung gewähren sollten", sagte Xi in seiner Rede am Mittwoch.

Seit 2016 hat das Land über 177 Milliarden Yuan mobilisiert, um Entwicklungsländer bei ihren Bemühungen um saubere Energie, Anpassung an den Klimawandel und Klimaresilienz zu unterstützen. Insgesamt hat es mit 42 Entwicklungsländern Klimakooperationsabkommen unterzeichnet, was zu 54 Abkommen geführt hat.

Allein in Afrika hat China bei der Umsetzung von Hunderten Projekten im Bereich sauberer Energie und Stromnetze geholfen. Darunter das Solarkraftwerk Garissa in Kenia, das rund 70.000 Haushalte mit Strom versorgt und jährlich rund 43.000 Tonnen Kohlendioxid (CO2) einspart. China unterstützt auch andere wegweisende Projekte wie den Windpark De Aar in Südafrika und Wasserkraftwerke in Ruanda.

Über die Infrastruktur hinaus hat China auch technische Beratung, Kapazitätsaufbau und Satelliteninstrumente bereitgestellt, um die Klimaresilienz zu stärken. Im Januar 2022, als Tonga von einem heftigen Vulkanausbruch betroffen war, bot Chinas Satellit HISEA-1 Fernerkundungsunterstützung für das Katastrophenmanagement.

Mit Blick auf die Zukunft strebt China eine Vertiefung der multilateralen Zusammenarbeit im Bereich der globalen Klimapolitik an. Sein erklärtes Ziel ist es, zum Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit beizutragen, indem es auf Klimarisiken reagiert und eng mit allen Nationen zusammenarbeitet, um eine drängende Herausforderung zu bewältigen, die kein Land allein meistern kann.

"Die Welt steht derzeit vor einer enormen Nachfrage nach grüner Entwicklung. Es ist wichtig, dass die Länder die internationale Koordination im Bereich grüner Technologien und Industrien verstärken, um den Mangel an grüner Produktionskapazität zu beheben und den freien Fluss hochwertiger grüner Produkte weltweit sicherzustellen, damit die Vorteile der grünen Entwicklung alle Regionen der Welt erreichen können", sagte Xi in seiner Rede.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-25/What-s-new-about-China-s-2035-Nationally-Determined-Contributions-1GWru6zIHao/p.html

Kontakt: CGTN cgtn@cgtn.com