FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 26. September.
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Borussia Dortmund, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25
09:00 SPA: BIP Q2/25 (detailliert)
10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/25
14:30 USA: Private Einkommen 8/25
14:30 USA: Konsumausgaben 8/25
14:30 USA: PCE-Preisindex 8/25)
16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung) °
