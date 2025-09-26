DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

ÜBERSTUNDEN - Die Steuerfreistellung von Überstundenzuschlägen wird doch nicht so schnell umgesetzt wie bisher gedacht. Eigentlich wollte das Bundesfinanzministerium die Regelung zusammen mit der so genannten Aktivrente auf den Weg bringen. Doch in einem neuen Gesetzentwurf fehle das Vorhaben nun, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungs- und Koalitionskreisen. Der Vorgang sorgt für Ärger in der Koalition. Erst vor zwei Wochen war ein Entwurf des "Arbeitsmarktstärkungsgesetzes" öffentlich geworden. Der beinhaltete noch die Aktivrente und die Steuerbefreiung für Überstundenzuschläge. Ein neuer Entwurf des Finanzministeriums, der sich derzeit in der sogenannten Frühkoordinierung der Bundesregierung befindet, beinhalte nur noch die Aktivrente, die nun als "Aktivbonus" bezeichnet werde, hieß es. Die steuerfreien Überstundenzuschläge seien nicht mehr Bestandteil. (Handelsblatt)

NETZENTGELTE - Unternehmen und Privathaushalte können sich im kommenden Jahr auf sinkende Strompreise einstellen. Die Gebühren für die Nutzung der großen Stromleitungen werden 2026 spürbar fallen - und damit auch die Endpreise für die Verbraucher. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) planen die vier Übertragungsnetzbetreiber, die für die sogenannten Stromautobahnen verantwortlich sind, 2026 eine Rücknahme ihrer Entgelte um fast 60 Prozent. Der Grund dafür ist, dass die Bundesregierung die Netzentgelte mit 6,5 Milliarden Euro bezuschusst. Die vorläufigen Berechnungen der Betreiber liegen dieser Zeitung exklusiv vor. Die endgültige Höhe müssen sie bis zum 1. Oktober bekannt geben. (FAZ)

