© Foto: Yuri Gripas - Pool via CNP - Consolidated News PhotosDie Aktien asiatischer Pharmaunternehmen gerieten am Freitagmorgen deutlich unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle auf Medikamente sowie Möbel und Lastwagen angekündigt hatte. Ab dem 1. Oktober sollen auf "jedes markenrechtlich geschützte oder patentierte Pharma-Produkt" Einfuhrzölle in Höhe von 100 Prozent erhoben werden. Ausgenommen sind lediglich Firmen, die Produktionsstätten in den USA errichten, erklärte Trump in einem Post bei Truth Social. Der Topix Pharma Index in Tokio verlor nach der Ankündigung 1,39 Prozent. Schwergewichte wie Daiichi Sankyo gaben 3,34 Prozent nach, Chugai Pharmaceutical 2,18 Prozent. Auch Sumitomo Pharma brach um 3,03 Prozent ein. In …Den vollständigen Artikel lesen ...
