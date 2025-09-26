Leipzig (ots) -Tief verwurzelt in Mitteldeutschland hat der MDR in den letzten drei Jahrzehnten seit der Wiedervereinigung die Entwicklung in der Region mit mannigfaltigen Themen und Geschichten intensiv begleitet. Diese besondere regionale Prägung spiegelt sich auch im diesjährigen programmlichen Schwerpunkt zum Jubiläum wider: Von Wirtschaftsthemen, über gesellschaftlich relevante Fragestellungen und persönlichen Geschichten bis hin zu Besonderheiten des "wilden Ostens" werden vielseitige Facetten beleuchtet, auch über Ostdeutschland hinaus.Torsten Peuker, MDR-Programmdirektor Leipzig (komm.): "Die deutsche Einheit ist kein abgeschlossenes Kapitel, sondern ein immer noch fortlaufender Prozess - gesellschaftlich, kulturell und emotional. Mit unseren Produktionen wollen wir nicht nur erzählen, sondern zuhören, verstehen und Brücken bauen. Gerade in Zeiten wachsender gesellschaftlicher Spannungen ist es unsere Aufgabe als öffentlich-rechtliches Medienhaus, Raum für differenzierte Sichtweisen zu schaffen."Der Schwerpunkt im MDR-Programm wird getragen durch einen positiven Blick auf die Veränderungen in Mitteldeutschland seit der Einheit, ohne die Schwierigkeiten, die uns heute beschäftigen, zu ignorieren.MDR-Produktionen rund um den 35. Jahrestag der Deutschen Einheit"Sind wir noch ein Volk?" - Das zerrissene LandIn einer Zeit wachsender gesellschaftlicher Polarisierung wagt der Film "Sind wir noch ein Volk?" ein außergewöhnliches Experiment: Acht Menschen aus völlig unterschiedlichen Lebenswelten begegnen sich in einer virtuellen Gesprächsrunde - montiert zu einem intensiven Dialog über Migration, Klima, Krieg und Gender.Der Film zeigt, wie unterschiedlich und teilweise unvereinbar die Haltungen sind - und wie wichtig es ist, einander zuzuhören. Wie viel Pluralismus hält unsere Demokratie aus? Ist Meinungsvielfalt nicht gerade ihre Stärke - solange wir einander zuhören?Die 90-minütige Dokumentation "Sind wir noch ein Volk?" ist eine Koproduktion von MDR, BR, NDR, SWR und rbb und wurde von der mitteldeutschen Produktionsfirma Hoferichter & Jacobs GmbH produziert. Autoren des Films sind Jan Lorenzen (u.a. "Wir waren in der AfD - Aussteiger berichten" sowie "Die große Angst - Zukunft in Ostdeutschland?") und Emma Mack. Er ist ab dem 29. September in der ARD Mediathek verfügbar sowie am 29. September um 22.50 Uhr im Ersten und am 8. Oktober um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen. Bitte wenden Sie sich an kommunikation-desk@mdr.de, um Zugang zu erhalten."Leuna-Komplex: Stadt, Land, Werk" - Transformation im Herzen des OstensLeuna ist heute der größte zusammenhängende Industriekomplex Ostdeutschlands, ein Erfolgsbeispiel der deutschen Einheit. Trotz aller Skandale, Brüche und Zäsuren steht Leuna für gelungene Standortpolitik: Eine kaum verschuldete Kommune mit Steuereinnahmen, die dreimal so hoch sind, wie im deutschen Durchschnitt. Doch die Transformation hat Spuren hinterlassen. Leuna ist eine Region voller Widersprüche und steht damit beinahe exemplarisch für viele Regionen in Ostdeutschland. Trotz der guten wirtschaftlichen Entwicklung fühlen sich auch hier viele Bewohnerinnen und Bewohner nicht angekommen im vereinten Deutschland, hadern mit der Politik und haben Zukunftsängste.35 Jahre nach der Deutschen Einheit erzählt der Film als Mikrokosmos die großen Gegenwartsthemen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer verstehen auf lebendige Weise, wie wirtschaftliche Umbruchsprozesse die Menschen prägen, aber auch wie eine starke Verbundenheit mit einer Region neuen Gestaltungswillen weckt.Die Dokumentation ist ab dem 16. Oktober in der ARD Mediathek verfügbar und am 19. November im MDR-Fernsehen zu sehen."Wut. Jetzt fahren wir in den Westen" - Ein PerspektivwechselBereits zweimal war der Journalist und Grimme-Preisträger Matthias Schmidt unterwegs im Osten der Republik, um die Menschen zu fragen, wie es ihnen geht, was sie umtreibt oder eben auch, was sie wütend macht. Pünktlich zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit macht sich Schmidt zum dritten Mal auf die Reise. Unter dem Titel "Wut. Jetzt fahren wir in den Westen" reist er in das "andere" Deutschland. Mit großem Ernst, hier und da aber auch augenzwinkernd, fragt der Film: Was hat sich im Westen durch die Wiedervereinigung verändert?Im Film durchreist Matthias Schmidt Nordrhein-Westfalen mit einem dezidiert ostdeutschen Blick. Lange genug sind Journalistinnen und Journalisten aus dem Westen in den Osten gefahren - 35 Jahre nach der Wiedervereinigung wird es Zeit für einen journalistischen Perspektivwechsel. Der Film wurde produziert von der Savidas Film GmbH und ist ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/tv-programm/68b8bd42abb52679fa8ca2c4) verfügbar sowie am 1. Oktober um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen."DNA des Ostens" - Der Podcast zur deutschen Einheit mit Anna ThalbachZum 35. Jubiläum der Wiedervereinigung startet MDR Aktuell den Podcast "DNA des Ostens" - ein vielstimmiges Porträt ostdeutscher Lebensrealitäten. Schauspielerin Anna Thalbach, selbst "Wossi", führt durch fünf Episoden voller persönlicher Geschichten, gesellschaftlicher Reflexionen und überraschender Perspektiven - vom ehemaligen Bundespräsidenten bis zur Influencerin, von Zingst bis ins Erzgebirge. Sie sprechen über Prägung, Zugehörigkeit und das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Alle fünf Folgen des Podcast sind ab dem 1. Oktober in der ARD Audiothek verfügbar und wurden in Zusammenarbeit mit der Hoferichter & Jacobs GmbH produziert. Der Podcast baut auf der Marke "DNA des Ostens" auf, unter der bereits eine Dokumentation sowie ein interaktives Online-Angebot entstanden sind, und führt das Format weiter."Meine Elbe - Mein Fluss der Einheit" - Spurensuche an der einstigen GrenzeModeratorin Wiebke Binder begibt sich entlang der Elbe auf Spurensuche: Wie leben die Menschen heute die deutsche Einheit? In vier filmischen Episoden entsteht ein vielschichtiges Bild von Heimat, Vielfalt und Veränderung - und von den Sorgen und Hoffnungen entlang eines Flusses, der einst Grenze war und heute verbindet.Die Serie läuft als Wochenformat im ARD Mittagsmagazin vom 29. September bis zum 2. Oktober sowie bei MDR Aktuell vom 30. September bis zum 3. Oktober."Boom Boom Leipzig" - 35 Jahre Wandel in der Stadt der Friedlichen RevolutionLeipzig - einst fast am Ende, heute auf der Überholspur. Die Stadt, in der 1989 tausende Menschen friedlich für Freiheit und Demokratie demonstrierten, hat sich seit der Wende radikal verändert. Der Film zeigt einmaliges Archivmaterial aus der Wendezeit und erzählt von Leipzigs extremer Entwicklung in den letzten 35 Jahren. Nach dem Mauerfall waren Häuser kaputt, die Flüsse verschmutzt und rund 100.000 Bewohnerinnen und Bewohner verließen die Stadt. Heute gilt Leipzig als coole, junge Stadt, mit viel Grün und einer abwechslungsreichen Kulturszene. Aus Tagebaukratern sind Seenlandschaften entstanden, die zum Wassersport einladen. Der Film erzählt von Visionen, die diese Stadt prägen - manche erfolgreich, andere gescheitert.Jetzt in der ARD Mediathek verfügbar - ein Muss für alle, die wissen wollen, wie Leipzig zu der Stadt wurde, die sie heute ist.