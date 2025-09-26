Die 5. Seoul Biennale für Architektur und Städtebau (SBAU) findet vom 26. September bis zum 18. November an verschiedenen Veranstaltungsorten statt, darunter der Songhyeon Green Plaza und die Seoul Hall of Urbanism Architecture. Über einen Zeitraum von 54 Tagen lädt Asiens größtes Festival für öffentliche Architektur Millionen von Bürgern und Besuchern aus aller Welt dazu ein, neue Visionen zu entwickeln, wie Städte "radikal menschlicher" werden können.

Offizielles Plakat der 5. Seoul Biennale für Architektur und Städtebau (Foto: 5. Seoul Biennale für Architektur und Städtebau)

Die von Thomas Heatherwick kuratierte Seoul Biennale konzentriert sich auf die "Humanise Wall" eine 90 Meter lange, vierstöckige Installation aus 1.428 Stahltafeln, in die Erkenntnisse von Bürgern, Wissenschaftlern und Designern eingraviert sind. Mit 400 Projekten aus 38 Ländern von 110 Architekten fungiert die Wand als Manifest für fröhliche, menschenzentrierte Gebäude. Daneben zeigen 24 "Walls of Public Life" Fragmente von Gebäudefassaden, die von Designern aus aller Welt geschaffen wurden von Architekten bis hin zu Köchen und Modedesignern wie die Gestaltung von Gebäudefassaden das städtische Leben prägen kann.

Heatherwick, Generaldirektor der diesjährigen Seoul Biennale, kommentierte: "In einer Welt, in der sich die Menschen gestresst und gespalten fühlen, brauchen wir Gebäude, die uns zusammenbringen. Seoul fordert mutig Städte, die großzügig, charaktervoll und dauerhaft ausgelegt sind."

Die Seoul Biennale beginnt mit dem Forum "Emotional City", bei dem 400 Experten zusammenkommen, um zu diskutieren, wie Architektur die öffentliche Gesundheit beeinflusst, und gleichzeitig neue Forschungsergebnisse der Humanise Campaign vorgestellt werden. Das Programm umfasst Auftritte des Choreografen Jinyeob Cha und einen besonderen Gastauftritt des Emmy-Gewinners Lee Jung-jae

Zu den Hauptausstellungen gehören "Grassroots Seoul", in der sich die Gefühle und Visionen von 500 Bürgern zur Architektur der Stadt widerspiegeln; "Emotionally Yours, Seoul", ein partizipatives digitales Kunstwerk, bei dem Menschen weltweit Fotos und Emotionen teilen, die von Gebäudefassaden inspiriert sind; "The City's Face", eine Ausstellung mit Projekten aus 20 Städten, die das Potenzial einer menschenorientierten Architektur erkunden; und "From a Bird's Eye to the Human Eye" in der 18 neue Gebäude und öffentliche Plätze vorgestellt werden, die die Zukunft von Seoul prägen werden.

Chang Su Lim, Generaldirektor des Future Urban Spaces Planning Bureau der Stadtverwaltung von Seoul, erklärte: "Die Seoul Biennale macht die Stadt durch die Beteiligung der Bürger attraktiver und lebenswerter."

Alle Programme sind kostenlos und für die Öffentlichkeit zugänglich, die Registrierung erfolgt über www.yeyak.seoul.go.kr. Weitere Informationen unter www.seoulbiennale.org und Instagram @seoulbiennale.

