© Foto: CFOTO - CFOTOTrump hat ein Dekret unterzeichnet, das die Übernahme von TikToks US-Geschäft durch US-Investoren vorantreibt. Zu den Gewinnern könnte Oracle zählen. Doch ob der Deal wirklich zustande kommt, ist ungewiss.Am Donnerstag hat US-Präsident Donald Trump ein Dekret unterzeichnet, das den Verkauf von TikToks US-Geschäft an amerikanische Investoren vorantreibt. Der Wert des Deals wird auf rund 14 Milliarden US-Dollar geschätzt. Ziel ist es, den Einfluss der chinesischen Muttergesellschaft ByteDance zu reduzieren und TikTok in den USA vollständig unter amerikanische Führung zu stellen. Der im Weißen Haus unterzeichnete Erlass sorgt dafür, dass TikTok die Anforderungen eines US-Gesetzes aus dem Jahr …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE