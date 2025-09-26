NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Airline-Holding stehen zudem auf der Empfehlungsliste der Bank und tragen zusätzlich den kurzfristigen Stempel "Positive Catalyst Watch" vor dem Quartalsbericht im November. Analyst Harry Gowers geht in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick davon aus, dass das operative Quartalsergebnis 5 Prozent über dem Konsens landet. Zudem könnte ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt werden./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST



ISIN: ES0177542018





