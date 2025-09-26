VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 26
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-25
|NL0009272749
|3790000.000
|355103339.91
|93.6948
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-25
|NL0009272756
|212000.000
|18630090.65
|87.8778
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-25
|NL0009272772
|513000.000
|36984400.86
|72.0943
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-25
|NL0009272780
|360000.000
|29874503.96
|82.9847
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-25
|NL0009690239
|8185404.000
|306414675.46
|37.4343
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-25
|NL0009690247
|2598390.000
|44577213.22
|17.1557
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-25
|NL0009690254
|2426537.000
|30018313.92
|12.3708
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-25
|NL0010273801
|2681000.000
|51125145.07
|19.0694
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-25
|NL0010731816
|808000.000
|66627912.40
|82.4603
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-25
|NL0011683594
|73900000.000
|3231771838.47
|43.7317
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-25
|NL0010408704
|29903010.000
|1042799284.85
|34.8727
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-25
|NL0009272764
|328000.000
|20379810.61
|62.1336
