Anzeige
Mehr »
Freitag, 26.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Hot Stock: KI-Boom treibt Kupfer in neue Dimensionen - jetzt profitieren!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
26.09.2025 08:06 Uhr
38 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 26

Account NameValuation DateBloomberg CodeISIN CodeUnits OutstandingShareholder Equity Base (ShareClass)NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF25/09/20253DGEIE000WJ7OF2144004.00260971.525.9306
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF25/09/20253DGLIE000Q8N7WY177209650.00462488251.075.99
Robeco 3D European Equity UCITS ETF25/09/20253DEUIE0007WLHX893400000.0018437752.005.4229
Robeco 3D US Equity UCITS ETF25/09/20253DUEIE0008H4JHA243883.00260659.865.9399
Robeco 3D US Equity UCITS ETF25/09/20253DUSIE000XERHYF016244377.0095303927.765.8669
Robeco 3D US Equity UCITS ETF25/09/20253DUHIE000DEXCOR737278.00193559.555.1923
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF25/09/20253DEMIE0002Z12PN935210000.00235199525.636.6799
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF25/09/2025RDTMIE000VG2WCW54820000.0028102038.475.8303
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF25/09/2025RCEGIE000D1DAPO52000000.0010108207.085.0541

© 2025 PR Newswire
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.