Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 26
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|25/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|260971.52
|5.9306
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|25/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|77209650.00
|462488251.07
|5.99
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|25/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|18437752.00
|5.4229
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|25/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|260659.86
|5.9399
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|25/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|16244377.00
|95303927.76
|5.8669
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|25/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|193559.55
|5.1923
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|25/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|35210000.00
|235199525.63
|6.6799
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|25/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|28102038.47
|5.8303
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|25/09/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10108207.08
|5.0541
