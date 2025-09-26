Der Bitcoin ist zuletzt wieder deutlich zurückgekommen. Die Korrekturen setzten bereits zum Ende der vergangenen Woche ein. In dieser Woche notiert die Mutter aller Kryptowährungen schon wieder mit knapp -4% im Minus. Damit entfernt sich der Bitcoin immer deutlicher von seinem Rekordhoch bei 124.517 US$. Müssen sich Anleger nun Sorgen machen? Hält der September-Fluch an? Historisch gesehen läuft es sowohl für Aktienmärkte als auch für den vergleichsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
