NEW YORK, USA (ots) -Am 24. September 2025 bringt Moonkie ein sorgfältig zusammengestelltes Geschenkset für Neugeborene auf den Markt - ein 12-teiliges Set, das frischgebackene Eltern in den ersten Lebensmonaten ihres Babys begleitet. Zum Preis von 84,99 USD, exklusiv erhältlich unter Moonkieshop.com, enthält das Set sichere Pflegeprodukte und liebevoll gestaltete Erinnerungsstücke - alles in einer stilvoll verpackten Box.Das Geschenkset wurde entwickelt, um Eltern die überwältigende Auswahl an Babyprodukten zu erleichtern. Es ist die ideale Wahl für Mütter, Väter und alle, die ein nützliches, stilvolles und zugleich persönliches Geschenk suchen.Das steckt im GeschenksetDas exklusive Geschenkset für Neugeborene umfasst 12 sorgfältig ausgewählte Produkte, die auf die Bedürfnisse junger Familien abgestimmt sind:Tägliche Pflege: Pucktuch, Babybürste mit Ziegenhaar, Massagebürste mit Bambusborsten, Badebürste für BabysBeruhigung & Nähe: Schnuller-Set, Schnullerhalter, Schnullerkette, SchmusetuchMeilensteine feiern: Holzschild zur Geburtsverkündung, Meilensteinkarten, Montessori-GreifballDiese Produkte sind mehr als nur "schöne Extras" - sie gehören zur täglichen Grundausstattung. Vom beruhigenden Pucktuch über sanfte Bürsten bis hin zu liebevoll gestalteten Meilensteinkarten - jedes einzelne Element unterstützt bedeutungsvolle Momente und sorgt für Geborgenheit und Pflege.Mit Blick auf echte Eltern entwickeltMoonkie lässt echte Erfahrungen in die Produktentwicklung einfließen - lange Nächte, kleine Erfolge und der Wunsch nach durchdachten, wohltuenden Produkten. Inspiriert von der Ruhe des Mondes und der Neugier eines Äffchens konzentriert sich die Marke auf das Wesentliche - Dinge, die Eltern wirklich brauchen, statt unnötiger Extras.Verfügbarkeit und BestellmöglichkeitDas Moonkie Neugeborenen-Geschenkset ist ab dem 24. September 2025 exklusiv unter Moonkieshop.com erhältlich, zum Preis von 84,99 USD. Es ist die perfekte Wahl für Baby-Partys, Geburtsgeschenke oder Wunschlisten - eine durchdachte Kombination aus Alltagshelfern und Erinnerungsstücken. Für das echte Leben gemacht, nimmt es das Rätselraten beim Schenken ab und begleitet Eltern von Anfang an.Über MoonkieMoonkie ist eine Baby-Marke, die für die Balance zwischen Ruhe und Spiel steht. Inspiriert vom sanften Schein des Mondes und der neugierigen Energie eines Äffchens entwickelt Moonkie Produkte, die den Elternalltag erleichtern und gleichzeitig die schönsten Entwicklungsschritte des Babys würdigen. Vom funktionalen Pflegezubehör bis zu liebevollen Erinnerungsstücken - jedes Produkt vereint Sicherheit, Schlichtheit und modernes Design.Pressekontakt:Lesley L.lesley.l@moonkieshop.comOriginal-Content von: Moonkie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181064/6125675