Am Mega-Verfallstag stehen Bitcoin und Ether massiv unter Druck. Über 22 Milliarden US-Dollar laufen heute aus - und die Kurse sind schon eingebrochen.Bitcoin und Ether geraten vor einem massiven Optionsverfall im Volumen von rund 22 Milliarden US-Dollar stark unter Druck. Innerhalb weniger Tage sind mehr als 140 Milliarden US-Dollar an Marktwert aus digitalen Assets ausgelöscht worden. Bitcoin ist unter die psychologisch wichtige Marke von 110.000 US-Dollar gefallen und notiert damit auf dem tiefsten Stand seit vier Wochen. Ether rutschte auf unter 4.000 US-Dollar - den niedrigsten Wert seit fast sieben Wochen. Noch stärker betroffen waren spekulative Token wie Dogecoin und Cronos mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
