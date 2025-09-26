EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Cherry SE veröffentlicht Halbjahresbericht 2025



26.09.2025 / 08:32 CET/CEST

München, 26. September 2025 - Die Cherry SE, ein global tätiger Hersteller von Computer-Eingabegeräten und digitalen Lösungen für den Gesundheitssektor, hat heute ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht und ihre Jahresprognose vom 21. Juli bestätigt. Die Veröffentlichung erfolgte unter Berücksichtigung der frühzeitigen Einbindung des neuen CFO Jurjen Jongma. Wie bereits am 18. Juli 2025 vorab berichtet, beläuft sich der Konzernumsatz der Cherry SE im ersten Halbjahr auf 46,0 Mio. Euro. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum (H1 2024: 61,6 Mio. Euro Umsatz) ist primär auf die gezielte Reduzierung der Lieferungen von Eingabegeräten an Handelspartner und die anhaltend verhaltene Marktnachfrage zurückzuführen. Die Marge auf das bereinigte Konzern-EBITDA beträgt -4,9 % (H1 2024: 4,0 %) und liegt damit leicht über der vorab berichteten Kennzahl von -5,0 %. Die im Zusammenhang mit der vollständigen Produktionsverlagerung nach China sowie der Umwandlung des Standortes Auerbach in ein Entwicklungs-, Logistik- und Servicezentrum für Europa verbundenen Kosten wurden im Ergebnis nicht bereinigt. Um die Margenqualität im Kerngeschäft zu verbessern, wurde weitestgehend auf stark rabattierte Sell-in-Maßnahmen verzichtet und der Fokus auf Maßnahmen zur Optimierung der Sell-Through- und Sell-Out-Rates gelegt. Dies war erforderlich, um den Graumarkt einzudämmen und die Marktpreise langfristig zu erhöhen und zu stabilisieren. Die liquiden Mittel zum Ende des Halbjahres belaufen sich, wie vorab berichtet, auf 7,9 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 16,4 Mio. Euro). Durch straffes Bestandsmanagement konnten die Vorräte zum 30. Juni 2025 weiter auf 43,1 Mio. Euro reduziert werden (31. Dezember 2024: 53,7 Mio. Euro). Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Cherry SE einen Konzernumsatz von 100 bis 115 Mio. Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 0 % und 2 %. Am 11. September 2025 gab der Vorstand der Cherry SE bekannt, dass der Eigenkapitalwert der Einzelgesellschaft Cherry SE voraussichtlich weniger als die Hälfte des eingetragenen Aktienkapitals betragen wird. Eine außerordentliche Hauptversammlung zur Information der Aktionäre wird zeitnah einberufen.

Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh). Weitere Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

Kontakt Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de



