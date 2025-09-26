Nachdem die wichtige Unterstützung bei 109.000 Dollar gefallen ist, notiert die Kryptowährung auf einem Vier-Wochen-Tief. Grund dafür sind nachlassende Kapitalzuflüsse in die Spot-ETFs und massive Gewinnmitnahmen von Langzeit-Investoren. On-Chain-Daten deuten auf eine mögliche Trendwende hin.Die Analysten von Glassnode sprechen in einer aktuellen Analyse von klaren "Ermüdungserscheinungen". Demnach haben Langzeit-Halter zuletzt Gewinne in Höhe von 3,4 Millionen Bitcoin realisiert. Das Verhältnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
