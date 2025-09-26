NET Dollar wird dazu beitragen, globale, sichere Transaktionen mit der Geschwindigkeit des Internets zu ermöglichen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Clouds, gab heute Pläne zur Einführung von NET Dollar bekannt, einer neuen, durch den US-Dollar gedeckten Stablecoin, die sofortige, sichere Transaktionen für das agentenbasierte Web ermöglicht. NET Dollar wird dazu beitragen, ein neues Geschäftsmodell für das Internet voranzutreiben, das Originalität belohnt, Kreativität fördert und Innovationen in einer KI-gesteuerten Welt ermöglicht.

KI verändert grundlegend die Art und Weise, wie Menschen mit dem Internet interagieren. Anstatt jede Interaktion selbst zu steuern, beginnen Menschen damit, Aufgaben an autonome KI-Agenten zu delegieren, um Flüge zu buchen, Lebensmittel zu bestellen, Kalender zu verwalten und vieles mehr. Damit dies geschehen kann, muss sich auch das zugrunde liegende Finanzsystem weiterentwickeln. Das KI-gesteuerte Internet benötigt Geld, das sofort verfügbar, global und sicher ist, damit KI-Agenten, Entwickler und Kreative sofort, automatisch und zuverlässig Transaktionen durchführen können.

"Jahrzehntelang basierte das Geschäftsmodell des Internets auf Werbeplattformen und Banküberweisungen. Das nächste Geschäftsmodell des Internets wird auf Pay-per-Use, Teilzahlungen und Mikrotransaktionen basieren Tools, die Anreize für originelle, kreative Inhalte schaffen, die tatsächlich einen Mehrwert bieten", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Durch die Nutzung unseres globalen Netzwerks werden wir dazu beitragen, die Finanzinfrastruktur zu modernisieren, die erforderlich ist, um Geld mit der Geschwindigkeit des Internets zu bewegen, und so ein offeneres und wertvolleres Internet für alle schaffen."

Aufbau einer offenen, nachhaltigen Internetwirtschaft mit NET Dollar

Cloudflare ist seit seiner Gründung ein globales Unternehmen, das Kunden auf der ganzen Welt dabei unterstützt, die Leistung zu steigern, Websites und Netzwerke zu sichern sowie Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen. Nun möchte Cloudflare dies auch mit Transaktionen erreichen und bietet ein internetbasiertes Zahlungssystem, das schnell, sicher und weltweit zugänglich ist. Stablecoin ist eines von vielen Tools, die neben den bestehenden Finanzsystemen dazu beitragen können, dass das KI-gesteuerte Internet mit Geschwindigkeit, Vertrauen und Interoperabilität floriert.

NET Dollar wird dazu beitragen, das Zahlungsökosystem für die Zukunft des agentenbasierten Webs zu modernisieren, indem es:

Zahlungen überall auf der Welt vereinfacht: Agenten benötigen Systeme, die Zahlungen nicht nur schnell und sicher, sondern auch vertrauenswürdig, transparent dokumentiert und zuverlässig auf globaler Ebene ausführen über Währungen, Regionen und Zeitzonen hinweg.

Agenten benötigen Systeme, die Zahlungen nicht nur schnell und sicher, sondern auch vertrauenswürdig, transparent dokumentiert und zuverlässig auf globaler Ebene ausführen über Währungen, Regionen und Zeitzonen hinweg. Sofortige, automatisierte Transaktionen ermöglicht: Persönliche Agenten können sofortige, programmatische Aktionen ausführen, z. B. den günstigsten Flug buchen oder einen Artikel bestellen, sobald er in den Verkauf geht. Geschäftliche Agenten könnten angewiesen werden, Lieferanten zu bezahlen, sobald eine Lieferung bestätigt ist.

Persönliche Agenten können sofortige, programmatische Aktionen ausführen, z. B. den günstigsten Flug buchen oder einen Artikel bestellen, sobald er in den Verkauf geht. Geschäftliche Agenten könnten angewiesen werden, Lieferanten zu bezahlen, sobald eine Lieferung bestätigt ist. Ein neues Geschäftsmodell für das Internet erschließt: NET Dollar ermöglicht es Kreativen, für einzigartige und originelle Inhalte belohnt zu werden, Entwicklern, APIs und Anwendungen einfach zu monetarisieren, und KI-Unternehmen, einen Beitrag zum Ökosystem zu leisten, das sie antreibt, indem sie Content-Quellen fair vergüten.

Cloudflare trägt auch zu offenen Standards wie dem Agent Payments Protocol und x402 bei, um den Prozess des Sendens und Empfangens von Zahlungen im Internet zu vereinfachen.

Entwickler, Kreative und KI-Innovatoren, die daran interessiert sind, das nächste Kapitel des Internets mitzugestalten, können unter http://netdollar.cloudflare.com/ mehr erfahren.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

