Hamburg (ots) -Axel Fischer, vielen bekannt als Chartstürmer mit "Traum von Amsterdam" (Gold, 100 Mio. Streams), startet ein neues Kapitel: Unter dem Namen SUPERBRO bringt der Musikpädagoge selbstgemachte Happy-Pop-Musik für kleine UND große Ohren auf die Bühne. Seine erste Single "Regenpfützenspringensuperweltrekord", die das Lachen, Springen und Fantasieren feiert, erscheint am 03.10.Für Fischer, zweifacher Papa und Autor des Klima-Kinderbuch-Bestsellers "Der HEISSbär", ist dieser Release mehr als ein musikalischer Neustart. Nach gesundheitlichen Einschlägen beschreibt er SUPERBRO als seine musikalische Neugeburt. Seine Superkraft? Happy-Power - echt, bunt, ansteckend.Weltrekord mit Karls Erlebnis-DorfZum Release lädt SUPERBRO gemeinsam mit Karls Erlebnis-Dorf zum ersten Regenpfützenspringensuperweltrekord ein. Am 03.10., von 11 - 16 Uhr (Eintritt frei) springen Kinder an allen Karls-Standorten in Deutschland gleichzeitig in die Pfützen - matschig, lustig und garantiert unvergesslich.Vor Ort gibt es für alle Teilnehmenden eine kleine Überraschung. SUPERBRO wird live in Rövershagen auf der Bühne stehen.Mitmachen von überallAuch von zuhause aus kann jeder Teil des Weltrekords werden: Einfach ein Pfützensprung-Video aufnehmen, bis zum 31.10. bei Instagram hochladen und @superbromusik vertaggen (alternativ an info@superbromusik.de). Die kreativsten Sprünge werden mit Preisen belohnt, darunter 500 EUR für die Kita-Kasse, eine Toniebox und Freikarten für ein SUPERBRO-Konzert.Vorfreude mit Rolf ZuckowskiSchon am 28.09. gibt es einen Vorgeschmack: Beim Jubiläumskonzert der Magical Kids in Walsrode tritt SUPERBRO gemeinsam mit Kinderchor auf. Auch Rolf Zuckowski wird zu Gast sein - jener Künstler, den Fischer selbst als "Superheld seiner Kindheit" bezeichnet.Über SUPERBROSUPERBRO steht für vielseitigen Happy Pop, der Kinder wie Eltern gleichermaßen anspricht - manchmal quatschig, oft mit Tiefgang. Produziert von einem erfahrenen Team, das u. a. mit Wincent Weiss, Nico Santos und Helene Fischer gearbeitet hat. Mehr unter superbromusik.de