GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich
Medienmitteilung
Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) hat zum zweiten Mal eine Lohngleichheitsanalyse durchgeführt. Die Überprüfung durch eine unabhängige Revisionsstelle hat ergeben: Bei der GVZ gibt es keine Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern.
Bereits 2021 hatte die GVZ eine Lohngleichheitsanalyse durchgeführt und von einer externen Revisionsstelle überprüfen lassen. Vier Jahre später bestätigt eine unabhängige Revisionsstelle erneut, dass die Löhne bei der GVZ geschlechterunabhängig ausgestaltet sind.
Das Gleichstellungsgesetz ist in der Bundesverfassung verankert und regelt unter anderem die Gleichstellung von Frau und Mann im Erwerbsleben.
Engagement für Gleichstellung
Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.
