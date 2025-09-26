GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie

«GLEICHER LOHN FÜR GLEICHWERTIGE ARBEIT» BEI DER GVZ GEBÄUDEVERSICHERUNG KANTON ZÜRICH



26.09.2025 / 09:10 CET/CEST





Medienmitteilung Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) hat zum zweiten Mal eine Lohngleichheitsanalyse durchgeführt. Die Überprüfung durch eine unabhängige Revisionsstelle hat ergeben: Bei der GVZ gibt es keine Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern. Bereits 2021 hatte die GVZ eine Lohngleichheitsanalyse durchgeführt und von einer externen Revisionsstelle überprüfen lassen. Vier Jahre später bestätigt eine unabhängige Revisionsstelle erneut, dass die Löhne bei der GVZ geschlechterunabhängig ausgestaltet sind.

Nationales Gleichstellungsgesetz

Seit Juli 2020 sind Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit 100 oder mehr Angestellten durch das revidierte nationale Gleichstellungsgesetz (GlG) dazu verpflichtet, alle vier Jahre eine betriebsinterne Lohngleichheitsanalyse durchzuführen und diese von einer unabhängigen Stelle überprüfen zu lassen. Das Gleichstellungsgesetz ist in der Bundesverfassung verankert und regelt unter anderem die Gleichstellung von Frau und Mann im Erwerbsleben. Engagement für Gleichstellung

Für die GVZ sind damit nicht nur gesetzliche Vorgaben erfüllt. «Gleiche Chancen und gleiche Entlohnung sind zentrale Grundsätze unserer Personalpolitik», sagt Lars Mülli, Direktor der GVZ. «Die Bestätigung durch die unabhängige Überprüfung zeigt, dass wir diesen Anspruch konsequent umsetzen und unsere Verantwortung wahrnehmen.» Link zur Medienmitteilung

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

Ansprechpersonen für Medien: Tina Künzler, Leiterin Personal und Ausbildung

(verfügbar heute, 26. September 2025, 10.30 bis 11.30 Uhr) Koordination durch:

Cornelia Königslehner, Kommunikationsverantwortliche

T 044 308 21 75

kommunikation@gvz.ch



Ende der Medienmitteilungen

