Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 26
[26.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|LU2941599081
|18,347,990.00
|EUR
|0
|187,158,141.61
|10.2005
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|LU2941599248
|1,257,577.00
|USD
|0
|12,953,653.21
|10.3005
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|LU2941599834
|823,122.00
|GBP
|7,264.00
|8,318,414.33
|10.1059
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|LU2994520851
|10,980,763.00
|USD
|0
|112,907,571.28
|10.2823
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|LU2994520935
|679,975.00
|USD
|0
|6,839,006.78
|10.0577
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,467.50
|10.1787
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|249,973.10
|9.9989
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|318,544.69
|10.0033
