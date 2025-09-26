EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Stadlauer Malzfabrik AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Stadlauer Malzfabrik AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.malzfabrik-ag.at/investor-relations/finanzberichte
26.09.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Stadlauer Malzfabrik AG
|Smolagasse 1
|1220 Wien
|Österreich
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2204172 26.09.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group