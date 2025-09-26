Anzeige
Freitag, 26.09.2025
Hot Stock: KI-Boom treibt Kupfer in neue Dimensionen - jetzt profitieren!
WKN: A2DQUG | ISIN: JE00BYPZJM29 | Ticker-Symbol: HDJA
Frankfurt
26.09.25 | 08:03
37,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
JANUS HENDERSON GROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
JANUS HENDERSON GROUP PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
26.09.2025 09:24 Uhr
88 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 26

[26.09.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE00BN4GXL6310,437,633.00EUR0102,610,276.979.8308
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE00BN4GXM7031,280.00SEK03,088,922.6498.7507
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE00BMQ5Y557458,600.00EUR051,142,625.74111.519
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE00BMDWWS8544,815.00USD05,439,770.06121.3828
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE00BN0T9H7053,803.00GBP06,340,192.44117.8409
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE00BKX90X6754,119.00EUR05,987,777.13110.6409
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE00BKX90W5015,507.00CHF01,536,876.2599.1085
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE000L1I4R941,809,711.00USD020,936,183.0111.5688
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE000LJG9WK1507,732.00GBP05,222,253.7110.2855
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE000JL9SV5140,471.00USD0482,102.6911.9123
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE000BQ3SE473,710,547.00SEK0416,741,259.91112.3126
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE000LSFKN16656,306.00GBP06,754,439.0510.292
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE000LH4DDC2272,747.00EUR03,052,156.3711.1904
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE000WXLHR761,033,673.00EUR011,055,605.9110.6955
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE000P7C793056,676.00GBP0622,593.1010.9851
Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE000061JZE2957,028.00USD010,155,607.3410.6116
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE000CV0WWL411,000,000.00JPY01,252,002,266.15113.8184
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE0002A3VE77700,000.00EUR08,302,724.6111.861
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE000YMBL8442,156,139.00USD022,305,031.1010.3449
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE000RH1ZG2779,427.00USD0833,607.5510.4953
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE000CCQKON92,034,999.00EUR020,528,170.6010.0876
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE000I8CR2Q45,005.00EUR050,447.6710.0795
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
25.09.25IE0009ZTL4B5510,000.00USD05,403,679.0910.5954

