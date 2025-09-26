Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 26
[26.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE00BN4GXL63
|10,437,633.00
|EUR
|0
|102,610,276.97
|9.8308
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,088,922.64
|98.7507
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,142,625.74
|111.519
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,439,770.06
|121.3828
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE00BN0T9H70
|53,803.00
|GBP
|0
|6,340,192.44
|117.8409
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE00BKX90X67
|54,119.00
|EUR
|0
|5,987,777.13
|110.6409
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE00BKX90W50
|15,507.00
|CHF
|0
|1,536,876.25
|99.1085
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE000L1I4R94
|1,809,711.00
|USD
|0
|20,936,183.01
|11.5688
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE000LJG9WK1
|507,732.00
|GBP
|0
|5,222,253.71
|10.2855
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|482,102.69
|11.9123
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|416,741,259.91
|112.3126
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,754,439.05
|10.292
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,052,156.37
|11.1904
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,055,605.91
|10.6955
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|622,593.10
|10.9851
|Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE000061JZE2
|957,028.00
|USD
|0
|10,155,607.34
|10.6116
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,252,002,266.15
|113.8184
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,302,724.61
|11.861
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE000YMBL844
|2,156,139.00
|USD
|0
|22,305,031.10
|10.3449
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE000RH1ZG27
|79,427.00
|USD
|0
|833,607.55
|10.4953
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,528,170.60
|10.0876
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,447.67
|10.0795
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|25.09.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,403,679.09
|10.5954
